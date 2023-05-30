Ankara

Antalya Spor Salonu’ndaki organizasyonda Türkiye, Güney Kore ile saat 20.00’de, Sırbistan ise ABD ile saat 17.00'de karşı karşıya gelecek.

FIVB Milletler Ligi'nin 31 Mayıs-4 Haziran 2023 tarihleri arasında düzenlenecek 1'inci hafta karşılaşmalarında Filenin Sultanları, Güney Kore, Sırbistan, İtalya ve ABD ile mücadele edecek.

Finaller ABD'de

Milli takım, 3 ayaktan oluşan Milletler Ligi’nde her hafta 4 karşılaşma yapacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, ligin 2'inci haftasında 14-18 Haziran’da Hong Kong’da, 3'üncü haftasında 28 Haziran-2 Temmuz’da Bangkok’ta mücadele edecek.

Ligde üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finale yükselecek.

2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi finalleri 12-16 Temmuz’da ABD’nin Arlington şehrinde düzenlenecek.

Türkiye, ilk kez 2018’de Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda ilk yıl ikincilik, 2019 ve 2022’de dördüncülük, 2021’de ise üçüncülük elde etti.

Maç programı

Filenin Sultanları'nın ilk hafta maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 Güney Kore-Türkiye

1 Haziran:

20.00 Türkiye-Sırbistan

3 Haziran:

20.00 Türkiye-İtalya

4 Haziran:

20.00 ABD-Türkiye

AA