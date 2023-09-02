Ankara

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Paleis 12 Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 21.00'de başlayacak. Maç TRT 1'den canlı yayımlanacak.

Organizasyonda C Grubu maçlarının 5'ini de kazanarak adını son 16 turuna yazdıran, Belçika'yı da yenerek çeyrek finale yükseldi. Türkiye, çeyrek finalde Polonya'yı da mağlup etti ve rakiplerine set vermeden yarı finale kadar gelmeyi başaran İtalya ile eşleşti.

Son Avrupa Şampiyonu İtalya'yı geriye düştüğü karşılaşmanın sonunda 3-2 yenerek organizasyonda 8'de 8 yapan Filenin Sultanları, 2019 yılında şampiyonluğu kaybettiği Sırbistan'ın finaldeki rakibi oldu.

Sırbistan A Grubu'nda Ukrayna, Slovenya, Polonya, Macaristan ve Belçika'yı mağlup ederek 5'te 5 yaptı ve son 16 turuna kaldı.

Son 16 turunda İsveç'i yenerek organizasyonun çeyrek finalinde Çekya'nın karşısına çıkan Sırbistan, yarı finalde de Hollanda'yı geçerek adını finale yazdırdı.

2019 Türkiye'nin rövanşı

Avrupa Voleybol Şampiyonası, 2019 yılında Macaristan, Polonya, Slovakya ve Türkiye'de düzenlendi.

Başkent Ankara'da oynanan yarı final karşılaşmalarında Türkiye Polonya'yı, Sırbistan da İtalya'yı yenerek finale kaldı.

Finalde Türkiye'yi 3-2 yenen Sırbistan, şampiyon olurken, milli takım gümüş, İtalya da bronz madalya kazandı.

Olimpiyat Oyunları'nda ikincilik ve üçüncülüğü olan Sırbistan'ın dünya şampiyonalarında 2 altın, 1 bronzu, Avrupa şampiyonalarında ise 3 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalyası bulunuyor.

Sırbistan, Guidetti yönetiminde parkeye çıkacak

Avrupa Şampiyonası'na 2019 yılında ev sahipliği yapan Türkiye'nin başantrenörlüğünü İtalyan Giovanni Guidetti yapıyordu.

Zoran Terzic'in çalıştırdığı Sırbistan, Ankara'daki final karşılaşmasında Guidetti yönetimindeki Türkiye'yi 3-2 yenerek şampiyonluk kupasına uzandı.

Sırbistan, Brüksel'de yarın oynanacak finalde parkeye Guidetti yönetiminde çıkacak.

Filenin Sultanları ise eksik tek madalyası altına, Sırbistan'ı daha önce dünya şampiyonu yapan İtalyan Daniele Santarelli ile ulaşmaya çalışacak.

Guidetti, kulüp kariyerinde Sultanlar Ligi ekiplerinden VakıfBank'ı çalıştırmaya devam ediyor.

Santarelli, "2'de 2" yapabilir

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başına geçtiği 27 Aralık 2022'de duyurulan İtalyan başantrenör Daniele Santarelli, Antalya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasında oynanan Güney Kore maçıyla ilk müsabakasına çıktı.

Santarelli yönetiminde çıktığı ligin ilk üç haftasında 12 karşılaşmadan 9 galibiyet alan milli takım, üçüncü sıradan finallere katılmaya hak kazandı.

Milletler Ligi çeyrek finalinde son şampiyon İtalya'yı, yarı finalde de 3 altın madalyalı ev sahibi ABD'yi geçen "Filenin Sultanları", Santarelli ile katıldığı ilk organizasyonu altın madalyayla tamamladı.

Başantrenörlük kariyerinde ilk kez FIVB Milletler Ligi'nde altın madalya kazanan İtalyan başantrenör, Türkiye ile Avrupa Şampiyonası'nda altınla yazılmış ilk başarısını kariyerine eklemeye çalışacak.

Santarelli, Hırvatistan ile Avrupa Ligi'nde iki gümüş, Sırbistan ile FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde bronz ve 2022 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda altın madalya aldı.

Tek altın eksik

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü kez finale yükselmeyi başardı.

Tarihinde 2003 ve 2019'da finalde mücadele eden "Filenin Sultanları", bu iki maçı da kazanamadı ve kürsünün ikinci basamağında yer aldı.

Avrupa şampiyonalarında 2 gümüşün yanı sıra 3 de bronz madalyası bulunan Türkiye, Milletler Ligi şampiyonluğunun ardından "1" numara olarak katıldığı Belçika'daki organizasyonda da altın almaya sadece bir galibiyet uzaklıkta bulunuyor.

Türkiye, FIVB ülkeler sıralamasında ilk basamakta yer alıyor.

Üst üste 14. galibiyet

"Filenin Sultanları", resmi maçlarda üst üste 14 maçtır yenilmiyor.

FIVB Milletler Ligi'nde altın madalya alan ve bu organizasyonda son 6 maçını kazanan Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda da sahaya çıktığı 8 maçı galip bitirdi.

Türkiye, bu 14 maçta rakiplerine sadece 6 set verdi.

AA