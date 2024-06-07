Japonya'nın Fukuoka bölgesinde yer alan Kitakyushu kentindeki General Exhibition Center'da oynanacak mücadele TSİ 06.00'da başlayacak.

İlk defa yer aldığı Milletler Ligi'ndeki ilk 6 maçtan mağlup ayrılan milli takımda hedef, organizasyonun ilk galibiyetini alabilmek.

Milli takımın Japonya kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Pasörler: Murat Yenipazar, Arda Bostan

Pasör çaprazları: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz

Ampute Milli Futbol Takımı'nın gözü Avrupa'nın zirvesinde Ampute Milli Futbol Takımı'nın gözü Avrupa'nın zirvesinde

Smaçörler: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Yasin Aydın, Mirza Lagumdzija, Yiğit Hamza Aslan

Orta oyuncular: Faik Samet Güneş, Mert Matiç, Vahit Emre Savaş, Bedirhan Bülbül

Liberolar: Volkan Döne, Beytullah Hatipoğlu

Kaynak: AA