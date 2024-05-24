Antalya Spor Salonu'nda oynanacak Türkiye-Fransa karşılaşması, saat 17.00'de başlayacak.

Milli takım, Antalya etabında oynadığı ilk maçta Kanada'ya 3-1, ikinci karşılaşmada da Hollanda'ya 3-2 mağlup oldu.

"Filenin Efeleri", Milletler Ligi'nin Antalya etabını 26 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de başlayacak ABD karşılaşmasıyla tamamlayacak.

İkinci etap Japonya'da

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasında 5-9 Haziran'da Japonya'da, üçüncü haftasında da 18-23 Haziran'da Slovenya'da mücadele edecek.

Organizasyonun Japonya etabında Slovenya, Polonya, İran ve Almanya ile karşılaşacak milli takım, Slovenya ayağında ise Bulgaristan, Arjantin, Sırbistan ve İtalya karşısında parkeye çıkacak.

Milletler Ligi'nde üç hafta sonunda 16 takımın yer aldığı puan cetvelinde ilk 8'deki takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

Milletler Ligi müsabakalarının sonuçlarına göre, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yer almayı garantileyen 8 takımın dışında en yüksek FIVB sıralama puanına ulaşan ilk 4 ülke de Fransa'daki organizasyona katılma hakkı elde edecek.