Milli takım, 10'uncu maçında 9'uncu kez yenildi. Türkiye, yarın 21.30'da Sırbistan'la karşılaşacak.
Salon: Stozice Arena
Hakemler: Cespedes Lassi Denny Francisco (Dominik Cumhuriyeti), Mokry Juraj (Slovakya)
Türkiye: Arda Bostan, Efe Mandıracı, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Faik Samet Güneş (Volkan Döne, Beytullah Hatipoğlu, Kaan Gürbüz, Emre Savaş, Murat Yenipazar, Yasin Aydın)
Arjantin: Conte, Bruno, Lima, Palonsyk, Zerba, De Cecco (Danani, Franchi)
Setler: 17, 25, 18-25, 20-25
Süre: 78 dakika
Kaynak: AA