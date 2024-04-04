A Millî Futbol Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan Nisan ayı dünya sıralamasında 40. sırada yer aldı.

A Millî Futbol Takımının 2024 Avrupa Şampiyonası finallerinde aynı grupta mücadele edeceği Portekiz 6, Çekya 36 ve Gürcistan 75. sırada bulunurken, EURO 2024 öncesinde özel maçta karşılaşacağı rakiplerinden İtalya 9., Polonya ise 28. sırada kendisine yer buldu.

FIFA'nın internet sitesinde yayınlanan sıralamada, 2022 Dünya Kupası şampiyonu Arjantin bin 858 puanla birinci, Fransa bin 840.59 puanla ikinci, Belçika bin 795.23 puanla üçüncü sırada yer aldı. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 20 Haziran 2024 tarihinde açıklanacak.