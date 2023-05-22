Ankara

FIFA'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Infantino, Real Madridli oyuncuya yönelik yapılanlarla ilgili, "Vinicius'la dayanışma içindeyiz. Futbolda da toplumda da ırkçılığa yer yok. FIFA böyle bir durumla karşı karşıya kalan tüm oyuncuların yanındadır." ifadelerini kullandı.

Irkçı saldırılara karşı tüm liglerde uygulanması gereken kuralı hatırlatan Infantino, şunları kaydetti:

"FIFA organizasyonlarındaki üç aşamalı sürecin, tüm futbol maçlarında uygulanmasını tavsiye ediyoruz. İlk aşamada maç durdurulur ve anons yapılır. Devamında oyuncular sahayı terk eder ve anonsla sözlü saldırının devam etmesi halinde müsabakaya bir süre ara verileceği duyurulur. Karşılaşma başladıktan sonra saldırı sürerse oyun durdurulur ve rakip takım hükmen galip sayılır. Açıkçası söylemek uygulamaktan kolay ancak bunu yapmamız, eğitim yoluyla da desteklememiz gerekiyor."

Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Vinicius, maçın 71. dakikasında ev sahibi Valencia'nın tribünlerinden bir taraftarın kendisine ırkçı hakaret ettiği gerekçesiyle oyunu durdurmuş ve o kişiyi parmağıyla işaret etmişti.

Polisin, söz konusu taraftarı aramak için tribüne girmesi nedeniyle yaklaşık 10 dakika duran karşılaşma tekrar başlamış ve Vinicius, 90+7. dakikada Valencia'dan Duro'ya dirsek attığı için kırmızı kart görmüştü.

Vinicius, maç sonrası sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Bu ilk defa başıma gelmedi. La Liga'da ırkçılık normal karşılanıyor. Bir zamanlar Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano ve Messi'nin oynadığı lig, bugün ırkçıların elinde olduğu için çok üzgünüm." yorumunda bulunmuştu.

Brezilya Devlet Başkanı Silva'dan ırkçı hakarete uğrayan Vinicius'a destek

Brezilya Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva, İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Valencia'ya karşı oynadıkları maçta tribünden gelen ırkçı hakaretlere maruz kalan Real Madrid'deki Brezilyalı futbolcu Vinicius'a destek verdi.

Lula da Silva, davetli olarak katıldığı G7 Zirvesi'nde basına yaptığı açıklamada, Brezilya Milli Takımı'nın da futbolcusu olan Vinicius'un bu tip ırkçılığa uğramasının "adil olmadığını" söyledi.

"En iyi futbolculardan biri olmak üzere olan bir gencin bu tür bir saldırıya maruz kalması adil değil." diyen Lula da Silva, La Liga kurumunun ve FIFA'nın futbolda ırkçılığa karşı daha ciddi önlemler almasını istedi.

Diğer yandan dünkü Valencia maçında yaşananlardan sonra sosyal medya hesabında yazılı bir açıklama yapan Vinicius, "Sevdiğim bir ülke olan İspanya şimdi ırkçı bir ülke olarak tanınıyor. Bir zamanlar Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano ve Messi'nin oynadığı lig olarak tanınan La Liga şimdi ırkçıların ligi." şeklinde ifadeler kullandı.

AA