İSTANBUL AA - Fiberli, 2025’e kadar yüzde 70 ihracat hedefine bir adım daha yaklaşarak dijital dönüşümde önemli bir kilometre taşını geride bıraktı ve kurumsal kaynak planlama (ERP) dönüşümü olan SAP S/4HANA projesini başlattı.

Fiberli açıklamasına göre, aydınlatma sektöründe 70’ten fazla ülkede mimari, cephe, endüstriyel, yol aydınlatma gibi birçok farklı alanda projeye imza atan şirket, büyümesini bir üst noktaya taşımak için ARETE Danışmanlık iş birliği ile SAP dönüşümüne başladı.

Uluslararası standartlarda müşteri memnuniyeti, üretim ve kalite çizgisini kendisine hedef belirleyen Fiberli bu bağlamda SAPHorizon adını verdiği dönüşüm ile tüm birimlerini hizalayarak operasyonel mükemmellik ve müşteri memnuniyetini hedefliyor.