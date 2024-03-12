FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, Türk takımları ÇBK Mersin ve Fenerbahçe Alagöz Holding'in de mücadele edeceği Dörtlü Final, 12-14 Nisan tarihlerinde Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak.

Yarı finaldeki Fenerbahçe Alagöz Holding-ÇBK Mersin ve Villeneuve d'Ascq LM-ZVVZ USK Prag karşılaşmaları, 12 Nisan Cuma günü yapılacak.

Final ve üçüncülük maçları ise 14 Nisan Pazar günü oynanacak.

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FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde geçen sezon Çekya'da oynanan finalde ÇBK Mersin'i yenen Fenerbahçe Alagöz Holding, turnuvadaki ilk şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Kaynak: AA