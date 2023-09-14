Ankara

Cenevre kentindeki House of Basketball’da düzenlenecek kura organizasyonu, 19 Eylül Salı günü TSİ 15.00’te başlayacak.

Elemelerde Avrupa kıtasından 36 ülke mücadele edecek ve ilk karşılaşmalar 2023'ün kasım ayında oynanacak. Elemeler, gelecek yılın şubat ve kasım aylarındaki etaplarla devam edecek.

Türkiye, kura çekiminde 2. torbada yer alacak ve grupta 3, 6 ve 7'nci torbadan gelen rakiplerle eşleşecek.

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası, Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan’ın ev sahipliğinde düzenlenecek.

AA