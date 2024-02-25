Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Uçar, "Oyun olarak zaman zaman tatmin etmese de girdiğimiz gol pozisyon sayısı açısından kazanmayı hak ettiğimiz bir maç olduğunu düşünüyorum. Çok fazla pozisyon vermedik. Haklı bir galibiyet aldık. İstanbulspor’u da tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ediyorlar. Önümüzdeki hafta bizim için çok önemli. Kupa’da Konyaspor ile içeride oynayacağız hem de Galatasaray ile maçımız var. Sevindirici gelişmeler tabii ki Afrika Uluslar Kupası’ndan dönen oyuncularımız ve sakatlarımızın iyileşmesi. Gedson ve Zaynutdinov sarı kart sınırındaydılar maalesef sarı kart gördüler ve cezalı duruma düştüler. Oyun anlamında gelişme var ancak Beşiktaş çok daha iyisini oynamak zorunda." ifadelerini kullandı.

Feyyaz Uçar, Tayyip Talha Sanuç ve Ante Rebic'in kadroya alınmaması hakkında ise, "Afrika Kupası’ndan dönen oyuncularla kadro genişledi. Bazı oyuncular kadroya giremeyecek. Bu hocanın tasarrufudur. Tayyip özellikle stoperlerimizin olmadığı dönemde erken başladı. Performansından son derece memnunuz. İlerleyen haftalarda mutlaka görev alacaktır. Rebic özel bir oyuncu. Oynatmak ya da oynatmamak hocanın tasarrufudur. Gelecek maçlarda katkı vereceğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"Konya maçını en az Galatasaray maçı kadar önemsiyoruz"

Ligde gelecek hafta Galatasaray ile oynayacakları derbi karşılaşmasını da değerlendiren Uçar, "Camialar için derbi maçlar çok önemli. Türk futbolunun lokomotifidir derbi maçları. Bizim ondan önce önemli bir maçımız var. Kupada finali hatta şampiyonluğu hedefliyoruz. İlk oynayacağımız maç bizim için en önemli maç. Konya maçını en az Galatasaray maçı kadar önemsiyoruz." açıklamasında bulundu.

Salih Uçan ve Cenk Tosun ile Galatasaray maçından sonra sözleşme görüşmelerini sıklaştıracaklarını açıklayan Feyyaz Uçar, "Gedson cezalı duruma düştü. Galatasaray derbisinde yokluğunu hissedecek misiniz?" sorusuna, "Her eksik oyuncunun bu tip maçlarda yokluğu hissedilebilir. Salih’in iyileşip formayı alması, orada Al-Musrati de var. Sanıyorum bu ikili ile Gedson’un yokluğunu çok fazla hissetmeyiz. Tebrik ettik. İlk golünü atması çok önemli. Kalitesini ortaya koyan bir oyuncu. Beklediğimiz performansta ilerliyor. Gol atması öz güven açısında çok önemliydi. Bundan sonra çok daha rahat çok daha fazla yeteneklerini sergileyecek bir Muçi izleyeceğimizi düşünüyorum." yanıtını verdi.

Uçar, "Semih, A Milli Takım kadrosunda olacak mı? Sizinle bu konuda temas kuruldu mu?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Semih mevcut milli takım kadrosunda olmalı. Milli takımın kadrosuna baktığımızda santrfor mevkinde kaç tane golcü var? Herhalde az. Böyle bir performansla milli takıma mutlaka gitmesini bekliyoruz. Seyrettiğim Semih her yerde oynar. Santrfor gerekiyorsa santrfor, kanat gerekiyorsa kanat. Her zaman golü düşünen bir oyuncu. Gelmiş geçmiş en büyük rekorları kıracak. Son yıllarda yetişen en büyük golcü olduğunu düşünüyorum. Onun için mevki fark etmiyor. Kanatta oynadığında driplinglerle içeriye girişleri tehlikeli. Santrfor olduğunda da bitirici vuruşlarıyla ön plana çıkıyor. Çok özel bir oyuncu, mümkün olduğu kadar onu Beşiktaş’ta tutmak ve Beşiktaş formasıyla seyretmek istiyoruz."