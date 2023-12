Beşiktaş'ta yeni yönetim mazbatasını aldıktan hemen sonra futbolcularla buluştu.

Beşiktaş Kulübü Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar ile Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay, teknik ekibimiz ve futbolcularımızla bir araya geldi.



Siyah-beyazlı futbolcularla sohbet eden Uçar ve Aybaba, takımın durumu hakkında Çalımbay’dan bilgi aldı.



Feyyaz Uçar, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, “Mazbatamızı aldıktan sonra ilk işimiz Ümraniye’ye giderek takımımızla bir araya gelmek oldu. Hocamızın ve futbolcularımızın yanındayız. Eski başarılı günleri tekrarlamak istiyoruz. Takımımıza başarılar diliyoruz” diye konuştu.



Kalbinin her daim Futbol Takımımızla olduğunu ifade eden Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, ” Hocamıza ve futbolcularımıza desteğe geldik. Her zaman takımımızın yanındayız. Her Beşiktaşlı gibi performansların yükselmesini ve takımın belli bir seviyeye gelmesini istiyoruz” dedi.

Beşiktaş Teknik Direkötürü Rıza Çalımbay ise şunları söyledi:



“Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba ile yeniden bir araya gelmekten dolayı mutluyum. Geçmiş dönemde birlikte çok güzel işler yaptık. İnşallah yine birlikte güzel işler yaparız.”