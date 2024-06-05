New York

Elebaşı Fetullah Gülen'in küçük kardeşi Mesih Gülen'in oğlu Ebuseleme, sosyal medyada çeşitli açıklamalar yapmaya devam ederken, örgüt içinden değişik tepkiler alıyor. Bazıları itiraf olarak görülen paylaşımlar sonrası firari FETÖ mensubu Önder Aytaç ile Gülen'in özel doktoru Kudret Ünal, Emre Uslu ve Ekrem Dumanlı gibi isimler karşı karşıya geldi.

Türkiye'den 2014'te firar ederek ABD'ye yerleştiği bilinen Eski Polis Akademisi Öğretim Üyesi Aytaç, Ebuseleme Gülen'in itirafları sonrasında sosyal medya hesabı X'ten, Ünal'ın "Susan kurtulur" şeklindeki paylaşımına, "Söz gümüşse sükut altındır. Sözü altın olanın sükutu intihardır." ifadeleriyle yanıt verdi.

İkinci paylaşımında, "Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır hadisini nereye koyacaksınız?" ifadesini kullanan Aytaç, devamında, popüler bir şarkının sözlerini kısmen değiştirerek şiir formunda bir paylaşımla Ünal'ın "susma" uyarısını hicvetti.

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