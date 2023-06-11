Muğla

Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü Fethiye'de, ilçe halkının yanı sıra çok sayıda yerli ve yabancı turist plajlarda güneşlenip, denize girerek serinledi.

Tatilciler özellikle Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ile Kumburnu sahillerinde yoğunluk oluşturdu. Babadağ'dan yamaç paraşütüyle atlayan turistler, Ölüdeniz'in güzel manzarasını havadan izleme imkanı buldu.

Marmaris'te ise hava sıcaklığı 30, deniz suyu sıcaklığı 23 derece ölçüldü. Sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler sahillerde tatilin keyfini çıkardı.

Uzunyalı, İçmeler ve Turunç plajlarında yoğunluk yaşandı. Adrenalin tutkunu turistler su sporları istasyonlarında jet ski ve deniz paraşütüne binerek eğlenceli zaman geçirdi.

AA