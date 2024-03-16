Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Santos, "Maça kötü başlamadık. Önde basarak başlamaya çalıştık. Erken gol yedik. İlk yarı birkaç fırsat bulduk ama değerlendiremedik. Penaltıyla geriye düştük. İkinci yarı çok iyi reaksiyon gösterdik. Topu hızlı çevirdik, öndeydik, iyi bir şekilde kaleye gittik. Bu sene oynadığımız en iyi oyunlardan birini oynadık ikinci yarıda. Çok fazla net fırsat yakaladık ama golü bulamadık. Yıllardır futbolun içindeyim böyle bir penaltı görmedim. Bu maçın hakkı en azından beraberlikti." diye konuştu.

Santos, Rashica'nın iyi bir penaltıcı olduğunu belirterek, "İdmanlarda Rashica penaltıları atıyordu. Bugüne kadar kaçırdığını görmedim. Bizim sıralamamız Cenk, Rashica, Semih ve Aboubakar şeklinde. Rashica çok iyi penaltı atan bir oyuncu. Bugün garip bir şekilde böyle bir durum oldu. Şanssızlık diyelim." dedi.

"İstifa gibi bir düşünce aklımdan geçmiyor"

Ligde üçüncülük ve kupa hedeflerinin devam ettiğini anlatan Santos, "Kariyerimde bundan daha zor, daha karmaşık durumlarda çalıştım. İstifa gibi bir düşünce aklımdan geçmiyor. Son 3 maçta kötü sonuçlar aldık. Galatasaray ve bu maç geldiğimden beri oynadığımız en iyi iki maç diyebilirim. İki maçta da oyuncularımın verdiği reaksiyon iyiydi. Hak etmediğimiz mağlubiyetler aldık. Sonuç almadığınız zaman bu kötü görünüyor, bu da gayet doğal. Futbolda gol atıp yememek gerekiyor. İkinci yarı performanslarının üzerine gideceğiz. Bunları maçın tamamına yaymaya çalışacağız. Üçüncülük için hala şansımız var. Oyuncularıma güveniyorum. İki hedefimiz var, üçüncülük ve kupa. Bu hedefler için yürüyeceğiz. Bunları da başaracağımızı biliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Oyuncularıma güveniyorum"

İkinci golü bulmaları halinde maçı 3-2'ye çevirebilecek performans sergilediklerini vurgulayan tecrübeli teknik adam, futbolcularına güvendiğini kaydederek, "Oyuncularımı eleştirmem. Onların performanslarıyla ilgili 'sorun onlarda' tarzında bir şey diyemem. Onlarla ilerlemek zorundayız. Geçen maçta agresif değildik, o maçta kötüydük. Bugün ikinci yarıda harika bir oyun oynadık. Oyuncularım çok çalıştılar. Maçı döndürebilirdik, 3-2'ye çeviren bir takım olabilirdik ama olmadı. Oyuncularımla beraber iki hedefimizi de başaracağız. Oyuncularıma güveniyorum." şeklinde konuştu.

Kendisinin de oyuncularının da bu mağlubiyet nedeniyle mutsuz olduğunu ve uyumayacaklarını kaydeden Santos, "Kaybetmek benim tahammül ettiğim bir şey değil. Oyuncularım da uyumayacak bu gece. Beşiktaş'ın parçası olduğumuz durumdayken kaybettikten sonra uyuyamazsınız. Mutsuzum, taraftar mutsuz, onlar mutsuz olduğu için oyuncularım mutsuz. Bir şekilde hedeflerimize yürümek için iyi olmamız, pozitif düşünmemiz lazım. Mağlubiyetin acısını hepimiz yaşıyoruz. Taraftar da haklı. Beşiktaş gibi bir takımı bu kadar maç kaybetmesi kolay değil. Son maçtaki taraftarın, kızgınlığı eleştirisi haklıydı. Bu sezonu beraber bitireceğiz. Şu an en büyük hedefimiz kupa ve lig üçüncülüğü." ifadelerini kullandı.