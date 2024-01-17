Haber: Dinçer Karacalar

Hem üreten hem de yorumculuğu ile uzun yıllardır kitlesinin kalbinde taht kuran Ferhat Başer “Gitme” parçasında aşk ve karmaşık bağlar üzerine güçlü ses ve yorumunu gerçekleştiriyor.

17 Kasım’da tüm dijital platformlarda yerini alan parça “Aşk” ve “Sonbahar” ın hüznü ile duygulara tercüman olmaya hazır! Bugüne kadar iki single ve bir albüm hazırlayan Ferhat Başer, uzun bir aranın ardından yeni single'ı "Gitme" ile Fann Records etiketi ile geri dönüş yapıyor. Şarkı, 2023 Kasım ayında müzikseverlerle buluştu.

"Gitme" Hakkında:

"Gitme," Emre Saltık'ın sözleriyle ve Berk Kirtiş'in düzenlemesiyle hayat buldu. Şarkı, duygusal bir yolculuğu ve aşkın karmaşıklığını içten bir şekilde ifade ediyor. Ferhat Başer'in özgün vokali ve yetenekleri, bu eseri unutulmaz kılıyor.

Ferhat Başer'in "Gitme" adlı yeni single'ı Kerem KAPLAN yönetmenliğinde 20 Kasım’da sevenleri ile buluştu.