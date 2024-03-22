A Milli Futbol Takımı'nın bugün hazırlık maçında Macaristan ile karşı karşıya geleceği başkent Budapeşte, ülkenin ve dünya futbolunun efsane isimlerinden Ferenc Puskas'ın izlerini taşıyor.

Budapeşte'de 1 Nisan 1927'de doğan Puskas, 17 Kasım 2006'da 79 yaşında doğduğu şehirde yaşamını yitirdi.

Türkiye'nin Macaristan ile karşılaşacağı ve Macar takımının iç saha maçlarına da ev sahipliği yapan modern stadyumun adı da Pukas Arena. Ferenc Puskas Stadı'nın yerine inşa edilen 67 bin kişi kapasiteli Puskas Arena'nın açılışı 2019 yılında yapıldı.

Budapeşte'de Macaristan'ın milli gururu Puskas'ın heykelini, hediyelik eşya satan dükkanlarda da fotoğraf ve figürlerinin yer aldığı hediyelik eşyaları görmek mümkün.

Real Madrid'de zirveye çıktı

Macaristan Milli Takımı'yla 85 maçta 84 gol atan efsane 10 numara, 31 yaşında transfer olduğu Real Madrid'de kariyerinin zirvesine çıktı. 32 maç kaybetmeyerek rekor kıran Macaristan Milli Takımı'nın yıldızı Puskas, 1956'da ülkesindeki komünizm rejiminden kaçarak İspanya'ya iltica etti. 25 yıl ülkesine dönemeyen efsane futbolcu, "Altın Takım" olarak adlandırılan Macaristan Milli Takımı'nın yanı sıra 4 kez de İspanya Milli Takımı'nın formasını giydi.

Puskas, 1954 Dünya Kupası'nda Macaristan ve 1962 Dünya Kupası'nda İspanya formalarıyla mücadele etti.

1958'de Real Madrid'e transfer olduğunda yaşlı ve kilolu eleştirileri alan efsane oyuncu, ortaya koyduğu futbolla eleştirilere kısa sürede son verdi. İspanyol kulübünde geçirdiği 9 sezonda 5 lig, 3 Avrupa Kupası (bugünkü adı Şampiyonlar Ligi), 1 Kıtalararası Kupa ve 1 İspanya Kupası zaferlerini yaşadı. Real Madrid efsanesi Alfredo Di Stefano ile mükemmel bir ikili olan Puskas, 4 kez de İspanya gol kralı oldu. 8 yıl forma giydiği İspanyol ekibiyle çıktığı 262 maçta 242 gole imza attı.

Puskas'ın başarılarla dolu hayatı 2009 yılında ünlü Macar yönetmen Tamas Almasi tarafından uzun metrajlı belgesele dönüştü ve sinemalarda vizyona girdi.

Türkiye, Puskaslı Macaristan'ı mağlup etti

Türkiye, Puskas'ın formasını giydiği Macaristan ile tarihinde bir kez karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlı ekip, dünya futbolunun en güçlü takımları arasında yer alan Macaristan'ı, 19 Şubat 1956'da İnönü Stadı'nda oynanan özel maçta 3-1 mağlup etti.

Dünya Kupası'nın 1954'teki finalisti Macaristan'ı yenen milli takımın golleri Lefter (2) ve Metin Oktay'dan gelirken, Macarların tek golünü Puskas attı.

Puskas'ın cenazesi katedralde

Dünya futbolunun efsane sol ayaklı futbolcularından Puskas, 2006 yılında yaşamını yitirdi. Kendi adını taşıyan stadyumda gerçekleştirilen cenaze törenine yaklaşık 20 bin futbolseverin yanı sıra dönemin FIFA Başkanı Sepp Blater, Real Madrid Kulübü Başkanı Ramon Calderon, Michel Platini, Franz Beckenbauer, Michel Platini, Sir Bobby Charlton, Türk Milli Takımı ve Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Kalman Meszöly ile dünyanın çeşitli ülkelerinden eski ünlü futbolcular katıldı.

Puskas'ın cenazesi, Kahramanlar Meydanı'nda düzenlenen askeri törenin ardından Aziz Stefan Katedrali'ne gömüldü.

Hırsızlar Puskas'ın mezarını talan etti

Ferenc Puskas'ın Aziz Stefan Katedrali'ndeki mezarı, 16 Aralık 2008'de hırsızlar tarafından soyuldu.

Katedralin güvenlik görevlisi, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, kardinallerin, papazların ve Puskas'ın gömülü bulunduğu bölüme giren hırsızların bazı gümüş şamdan ve gümüş tasların yanı sıra antika olan sandalye ve masaları çaldığını, Puskas'ın mezar taşının da kırıldığını belirtmişti.

Dünyada yılın golünün adı: Puskas

Sol ayağıyla attığı şık gollerle adını dünya futbol tarihine yazdıran Ferenc Puskas'ı FIFA, 2010 yılından bu yana adına verdiği ödülle her yıl onurlandırıyor.

Puskas adını taşıyan yılın en güzel golünü 2010 yılında Hamit Altıntop, Kazakistan'a attığı golle kazanmıştı.