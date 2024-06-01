Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Almanya'daki değerli taraftarlarımızın Fenerbahçe ve Türkiye hasretini bir nebze de olsa dindirmek ve birbirimizin gücüne güç katmak için Almanya’daki resmi GSM operatörümüz Fenertalk’u sizlerle buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Almanya’nın ilk ve tek %100 Türk GSM operatörüolan Fenertalk ile Fenerbahçe'nin şanlı armasına gönül veren taraftarlarımız arasında köprüler kurmayı amaçlıyor, onlara çok sayıda avantajı bir arada sunuyoruz.

Avrupa’nın en büyük mobil iletişim devlerinden Telefonica ile anlaşan Orange Marketing Group, Almanya’da yaşayan milyonlarca gurbetçiyi yakından ilgilendiren “FenerTalk” projesini hayata geçirdi. Mobil Telekom pazarında 5G teknolojisiyle Almanya’daki en ücra noktalarda bile kesintisiz, yüksek çekim sunan Telefonica ile başarılı bir iş birliğine imza attıklarını açıklayan Orange Marketing GroupCEO’su Seyhan Sarıçiçek, bu anlaşma kapsamında Fenerbahçe Kulübü ile gurbetteki milyonlarca Türk Vatandaşımıza, birbirinden önemli avantajlar sağlayan “FenerTalk” iletişim projesini hayata geçirdiklerini belirtti. Projenin ayrıntıları Kadıköy’de, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde düzenlenen ve Fenerbahçe Üst Yönetiminin de katıldığı ortak basın toplantısında kamuoyuna duyuruldu.

HEM TARAFTARLARIMIZ HEM TAKIMIMIZ KAZANACAK

Taraftarlarımız “FenerTalk” kullanarak birçok fırsattan faydalanırken hem takımlarına hem de ülkelerine destek olabilecekler. Fenertalk kullanıcıları takımımıza olan desteklerini ifade etmenin yanı sıra, Avrupa’daki en güvenilir alt yapılardan birine erişimin keyfini çıkaracak ve rekabetçi fiyat politikamızla mobil hatlarını artık en avantajlı fırsatlarla kullanarak hem takımlarına hem de kendi bütçelerine destek olacaklar.

3 ADIMDA NUMARA TAŞIMA KOLAYLIĞI VE ALMANCA-TÜRKÇE ÇAĞRI MERKEZİ

Taraftarlarımız, şu anda kullandıkları numaralarını değiştirmeye gerek kalmadan, mevcut telefon numarasını sadece 3 adımla kolayca taşıyarak “FenerTalk” ayrıcalıklarını deneyimleyebilecek ve yıllarca tek bir Sim-kart kullanarak birçok ihtiyaçlarını avantajlı şekilde karşılayabilecek. Ayrıca 7/24 kesintisiz hizmet veren Almanca & Türkçe Çağrı Merkezi sayesinde tüm sorularına anında yanıt bulabilecek ve gerekli çözümlere hemen erişme fırsatı ile tanışacak. App Store ve Google Play Store da Haziran ayında satışa çıkacaktır. Ayrıca Almanya’da 300’e yakın Mobilfunk Shop’lar da yerini alacak.

MOBİL UYGULAMA SAYESİNDE PRATİK KULLANIM VE SAYISIZ SÜRPRİZ HEDİYE

Almanya’daki taraftarlarımız, FenerTalk mobil uygulaması ile tüm işlemlerini en pratik şekilde gerçekleştirebilecek ve uygulama içerisinde yer alan etkinlikler sayesinde hem eğlenecek hem de sayısız sürpriz hediye kazanabilecek.Seçkin markalarla yaptığımız anlaşmalar sayesinde FenerTalk kullanıcılarına özel olarak sunulan indirimlerden ve fırsatlardan faydalanabilecek. Bunun yanı sıra; orijinal imzalı formalar, bedava maç biletleri, stadyum turu, tatil ve uçak bileti kampanyaları gibi çok sayıda sürpriz hediye de Fenertalk kullanıcılarıyla buluşacak.

MAÇ BİLETLERİNE ÖNCELİKLİ VE KOLAY ERİŞİM FIRSATI

Gurbetteki renktaşlarımız için hayatı daha kolay bir hale getiren FenerTalk, maç bileti almak için harcanan zamanı ve enerjiyi de taraftarlarımızın lehine çeviriyor. FenerTalk kullanıcıları, maç biletlerine öncelikli erişim hakkına sahip olacak ve bilet alım işlemlerini çok daha kolay bir şekilde gerçekleştirerek takımımıza tribünden destek olabilecek.

FENERTALK HAKKINDA

Fenertalk, Fenerbahçe’nin Almanya resmi GSM operatörüdür. Almanya’nın geneline yayılan 300’e yakın bayi ile gurbetteki taraftarlarımıza yüksek kaliteli hizmet sunmak amacıyla yola çıkan bir Türk markasıdır.

Gelişmiş dijital teknolojileri etkin bir şekilde kullanarak iş süreçlerini optimize etmeyi esas alan anlayışıyla Fenertalk; vizyoner kimliği, yenilikçi yapısı ve maksimum müşteri memnuniyeti hedefiyle Almanya’daki Fenerbahçelilere kaliteli, güvenilir ve avantajlı hizmetler sağlamak için hayata geçirilmiştir.

HAKKIMIZDA ORANGE MARKETİNG GROUP

Orange Marketing Group, 2005 yılından bu yana, Almanya ve Türkiye’de özellikle GSM, Enerji, Telekomünikasyon ve Finans sektörlerinde çeşitli önemli projelere imza atmıştır. Şirket, geniş bir satış kanalı ağı ve alternatif satış yöntemleri aracılığıyla farklı sektörlerde başarılı projeleri devam etmektedir.

Gelişmiş dijital teknolojileri etkin bir şekilde kullanarak, müşterilere daha iyi hizmet sunma ve iş süreçlerini optimize etme konusundaki kararlılığıyla öne çıkmaktadır. Yenilikçi yaklaşımları ve sektördeki deneyimi sayesinde Orange Marketing, müşterilerine kesintisiz iletişim, güvenilir enerji ve finansal çözümler sunmaktadır.

Şirketin bu alandaki uzmanlığı, geniş kapsamlı projelerin başarılı bir şekilde yürütülmesini sağlamakta ve sektörde güvenilir bir marka olarak konumlanmasına yardımcı olmaktadır.