Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlıklarını atlatan ancak maç eksikleri bulunan savunma oyuncuları Rodrigo Becao ile Leonardo Bonucci kadroya dahil edilmedi.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın belirlediği 22 kişilik listede şu isimler yer aldı:

"Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Serdar Aziz, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Rade Krunic, Fred Santos, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, M. Zeki Dursun, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Serdar Dursun.