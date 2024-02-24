Ülker Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Baki, "Hocamızı ve takımımızı kutluyorum. Bugün iki tane net penaltı pozisyonumuz maalesef bir kere daha hakemler tarafından verilmemiştir. Özellikle futbol kamuoyunun Ferdi’nin pozisyonunda hakemin vücut lisanına çok dikkatli bakmasını rica ediyorum. Penaltıyı verir gibi bir refleks gösterirken bir saniyede çark etti. Oosterwolde'nin pozisyonu da bize göre net penaltı, ilk yorumlar da öyle. Bugün takım şampiyonluk kovalayan, isteyen refleksi göstermeseydi...Bir operasyonun, facianın daha eşiğinden dönüldü. Bu iki pozisyondan dolayı federasyonun aklını başına devşirmesini bekliyoruz. Ligin kalan çok kısa maratonunda çok az maç kaldı. Her seferinde Fenerbahçe camiasının sinir uçlarıyla oynamaktan vazgeçmelerini söylüyoruz. Rica etmiyoruz, söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

Selahattin Baki, Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin PFDK'ye tedbirsiz sevk edilmesi hakkında ise şu sözleri kullandı:

"Ezeli rakibimizdeki bir futbolcunun PFDK'ye sevk edilmesi ve sevk edilme şekli. Yakın tarihte bunun 4 örneği var. Bu tür hareketlerde direkt PFDK'ye sevk edilir ve genelde tedbirli sevke edilir. Burada ilk başta sevk bile olmadı daha sonra nasıl olduysa gönülsüz bir şekilde sevk yaşandı. Bu seferde tarihe geçecek rezillikte tedbirsiz olarak verildi. Ne şiş yansın ne kebap herkese yaranma durumu var nasıl olsa PFDK'ye verdik en alttan bir ceza verelim, onu da 1 maça indirelim, durumu kurtaralımı kovalamaya çalışıyorlar. Bunu da TFF'nin PFDK'ye verdiği bir mesaj olarak görüyorum. Bunu da kabul etmiyoruz. Daha önce ciddi cezalar olmuştur. Söz konusu ezeli rakibimiz olunca Büyükekşi federasyonun beyni ile kalbi çelişiyor. Son dönemeçte bir umut kırıntısı görmek istiyoruz. Akıllarını başlarına devşirsinler ve Fenerbahçe'nin sinir uçlarıyla oynamasınlar. Takımı tebrik ediyorum. çok ciddi bir psikolojik viraj dönüldü."

Baki, bir gazetecinin Galatasaray'ın sosyal medyadan yaptığı, "Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar!" paylaşımını hatırlatması üzerine ise, "Tebrik ediyorum. Kendilerini ve tarihlerini bir kelime ile izah etmişler biz bile tek kelimeyle bu kadar güzel izah edemezdik." yorumunda bulundu.