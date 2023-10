Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İsmail, alınan 3 puan nedeniyle mutlu olduğunu söyledi.

Yoğun maç takvimini kazasız şekilde atlattıkları için daha da mutlu olduklarının altını çizen İsmail Yüksek, "Hocamızın da her zaman dediği gibi, galibiyet serilerini saymayı bıraktık ama kazanma alışkanlığını sürdürmek çok önemli. Çok iyi şekilde devam ediyoruz. Bu maçı unutup milli takıma odaklanmamız gerekiyor. Umarım ülkemizi tüm takım arkadaşlarımla beraber gururlandırırız. Avrupa Şampiyonası bizim için çok değerli, oraya hazırlanıyoruz. Yeni bir hocamız var, yeni gelen arkadaşlarımız var. İki taraf için de hayırlısı olsun. İnşallah bizim için her şey iyi olacak." açıklamasını yaptı.

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Hırvatistan ile oynanacak maç öncesinde, Hırvatistan Milli Takımı'nın kalesini koruyan takım arkadaşı Dominik Livakovic'le karşılaşma hakkında konuştuklarını da vurgulayan İsmail, şöyle devam etti:

"Tabii ki önceden konuştuk kendisiyle. Maça iyi hazırlanacaklarmış. Biz de iyi bir takımız. Çok değerli oyuncular ve değerli bir ekibimiz var. Onlar da heyecanlı. İnşallah iyi bir süreç olur bizim için. Livakovic'e 'kazanan taraf biz olacağız' dedim, şakalaştık aramızda. Umarım da kazanan taraf biz oluruz."

"2 sene öncesine kadar 1. Lig'de oynarken, şu anda hayalini kurduğum forma için mücadele ediyorum"

Takım arkadaşlarının tamamının sahada önemli bir çaba sarf ettiğini anlatan İsmail Yüksek, sonuçlar iyi olduğunda oyunun da daha iyi olduğunu dile getirdi.

Oynadığı mevkiyle ilgili olarak her geçen gün araştırmalar yaptığının altını çizen milli futbolcu, şunları söyledi:

"Oynadığım oyunculardan ve izlediğim oyunculardan saha içinde bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Bazen saha içinde iyi oynamıyorum ama hiçbir zaman kötü mücadele etmemeye çalışıyorum. Her şey benim için çok iyi gidiyor. 2 sene öncesine kadar 1. Lig'de oynarken bugün hayallerini kurduğum forma için mücadele ediyorum ve milli takımda oynuyorum. Şu anda çok mutluyum. Tabii ki kötü günler de olacak. Kötü günlerde de birlikte olmamız gerekiyor. Sahada bir şey olduğu zaman her şey sahadaki 3 Türk oyuncunun üzerine kalıyor. Hata yapabiliyoruz tabii ki ama mücadeleden kaçmıyoruz. Oynayan, oynamayan herkes saha içinde mücadelesini veriyor. Dışarıda bekleyen de her zaman hazır olmak zorunda. Çok değerli bir ekip var. Forma aslanın ağzında diyebilirim. Herkes Samandıra'da son nefesine kadar çalışıyor. Herkes şampiyonluk için çok istekli. Saha içinde de bunu görüyorsunuz. Oynayan ya da oynamayan herkes mücadele ediyor."

Fenerbahçeli futbolcu son olarak, Vincenzo Montella'nın A Milli Futbol Takımı'nın başına geçmesiyle ilgili olarak "Kendisini Adana Demirspor'dan tanıyoruz. Bu ülke futbolunu ve bu ülkenin insanının ne istediğini biliyor. En önemlisi de bu." açıklamasında bulundu.