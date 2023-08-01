Haber: Beyza Betül Cihan

İtalyan ekibi Sassuolo'da forma giyen ve A Milli Takım'da da başarılı performanslarıyla tanınan Mert Müldür ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertli ekip, taraftarlarına müjdeli bir haber verdi.

Transfer çalışmalarında hız kesmeyen Fenerbahçe yönetimi, Mert Müldür ile gece geç saatlerde İstanbul'a gelmeyi başardı. Genç yetenek, sağlık kontrollerinin ardından 4 yıllık resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Mert Müldür'ün menajeriyle yapılan kontrat görüşmelerinde, 3.5 milyon euro artı bonusları içeren bir anlaşma sağlandı ve oyuncu bu teklifi kabul ederek Fenerbahçe ile sözleşme imzalama kararı aldı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi olan Mert Müldür, sağ bek ve sol bek mevkilerinde oynayabilen çok yönlü bir oyuncu olarak dikkat çekiyor. Ayrıca stoper bölgesinde de görev yapabilen Müldür'ün katılımı, Fenerbahçe'nin savunma hattında önemli bir güç oluşturacak.

Sarı-lacivertli takım, Mert Müldür'ün katılımıyla 8+3 kuralı gereği daha fazla yabancı oyuncu tercihi yapabilecek ve kadro derinliğini arttırabilecek.

Fenerbahçe taraftarları, Mert Müldür'ün İstanbul'a gelmesini coşkuyla karşıladı ve genç oyuncuya destek verdiler.