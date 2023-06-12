İstanbul

Fenerbahçe teknik direktörü Jesus, Başakşehir ile oynadıkları Ziraat Türkiye Kupası final maçının ardından külüpten ayrıldığını basın mensuplarına "bugünden itibaren Fenerbahçe'nin teknik direktörü değilim" sözleriyle duyurmuştu.

Resmi açıklama ise az önce Fenerbahçe Kulübü'nden geldi.

Fenerbahçe'nin twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi.

Kamuoyuna Duyuru

Çok uzun ve yoğun bir sezonu geride bıraktık. Dünya Kupası ve ülke olarak yaşadığımız büyük deprem afeti nedeniyle lige iki defa ara verilmek zorunda kalındı.

Tüm bu dinamiklerin hâkim olduğu 2022-23 Süper Lig Sezonunda, Futbol Takımımız toplam 52 maçta 35 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde ederek toplamda 2,21 puan ortalamasına ulaştı. Fenerbahçemiz, UEFA Avrupa Ligi’nde sezonu Avrupa Şampiyonluğu ile tamamlayan Sevilla’ya son 16 turunda elendi.

İki kulvarda da son adıma kadar hedeflerine yürüyen Takımımız, Ziraat Türkiye Kupasını müzemize getirdi. Bugün itibariyle 2022-23 Futbol Sezonunda Takımımızın Teknik Direktörlüğünü üstlenen Jorge Jesus’un sözleşmesi sona ermiş ve kendisi ile yollarımız ayrılmıştır.

Sayın Jorge Jesus’a bugüne dek ortaya koyduğu tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz.

Haber: Ayşegül Bedir Akosman