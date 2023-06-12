Ankara

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlenen ortak basın toplantısında, “Sizlerin (Cumhurbaşkanı Erdoğan) öncülüğünde son 21 yılda anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti büyük bir değişim ve dönüşüm gerçekleştirmiştir." ifadesini kullandı.

Tatar, “Sizlerin (anavatan Türkiye’nin) desteğiyle yeni siyaseti sonuna kadar sürdürmenin azim ve kararlılığı içindeyiz.” şeklinde konuştu.

"Mavi Vatan emin ellerlerdir"

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, “Mavi Vatan emin ellerlerdir. Kıbrıs Türk halkı her zaman anavatan Türkiye Cumhuriyeti’yle uyum içerisindedir." dedi.

AA