21. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ara pasında topla altıpasın solunda buluşan Dzeko'nun şutunda, Emirhan Topçu araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

23. dakikada sağdan Minchev'in ortasını ceza sahası içinde sol çaprazda iyi kontrol eden Varesanovic'in şutunda kaleci Livakovic meşin yuvarlağı son anda oyun alanına çeldi.

38. dakikada Fenerbahçe'nin golü VAR kararıyla iptal edildi. Szymanski'nin savunma arkasına ara pasına hareketlenen Fred, ceza sahası sağ çaprazında topla buluştu. Brezilyalı orta sahanın bekletmeden arka direğe pasında Dzeko, topu ağlarla buluşturdu. Hakem önce orta noktayı gösterse de VAR'dan gelen uyarının ardından golü iptal ederek elle oynama gerekçesiyle serbest vuruş kararı verdi.

45. dakikada Tadic'in ara pasında penaltı noktası civarında Dzeko'nun şutunda top direk dibinden auta gitti.

Maçın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

47. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Szymanski'nin soldan ortasında ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan İrfan Can Kahveci'nin şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.

61. dakikada İsmail Yüksek'in ortasında arka direkte gelişine Dzeko'nun volesinde top üstten auta çıktı.

62. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e yükseltti. Orta sahada aldığı topla hareketlenen İrfan Can Kahveci, iki rakibinden sıyrıldıktan sonra Fred ile verkaç yaptı. Topu ceza yayına girmeden yeniden ayağına alan milli oyuncunun ara pasında Dzeko'nun ceza sahası içinde gelişine şutunda top filelerle buluştu: 3-0.

75. dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Soldan topla hareketlenen ve rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren King'in şutunda rakibine çarpan top altı pas üstünde Tadic'in önünde kaldı. Topu kontrol eden Tadic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-0.

84. dakikada Tadic'in rakip savunmanın arkasına pasına hareketlenen Mert Müldür'ün ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunda kaleci meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.

90. dakikada Fenerbahçe çok net 2 gol pozisyonundan yararlanamadı. Mert Hakan'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Tadic'in sert şutunda kaleci meşin yuvarlağı son anda oyun alanına çeldi. Atağın devamında penaltı noktası civarında topu önünde bulan Umut Nayir'in şutunda kaleci bir kez daha başarılı oldu.

90+2. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahası dışından sert şutunda top direkten oyun alanına döndü.

90+3. dakikada Fenerbahçe 5. golü buldu. Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan arka direğe ortasını iyi takip eden King'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 5-0.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 5-0 galip ayrıldı.

AA