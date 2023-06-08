İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın Anadolu Efes ile oynadığı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçı ile ilgili açıklama yapıldı.

Kulüp, 97-91 kaybedilen müsabakada hakem hataları olduğunu iddia ederek, "Karşılaşma, maçın hakemleri Aytuğ Ekti, Zafer Yılmaz ve Serdar Ünal'ın ortaya koyduğu yönetimle 97-91 ev sahibi ekip lehine sonuçlandırıldı. Bu maçın sonucu ne teknik adamların taktikleri sonucunda ne de takımların sahada ortaya koyduğu mücadele ile belirlenmiştir. Bu maç Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından atanan bu 3 hakem tarafından rakibimiz Anadolu Efes'e armağan edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca TBF'den hakem yönetimiyle ilgili açıklama beklendiği aktarılarak şunlar kaydedildi:

"Anadolu Efes'in maç boyunca 32 serbest atış kullanmasına izin verilirken, bu sayı takımımız için yalnızca 12 olarak kalmış; üstelik maçın karar anlarında takımımız aleyhine çalınan ve çalınmayan çok kritik fauller maçın kazananını belirlemiştir. Bu maçta, ilgili hakemlerin ortaya koyduğu tavrın sebebini, motivasyonlarının kaynağını ve yaşanan rezilliğin açıklamasını Türkiye Basketbol Federasyonundan ivedilikle bekliyoruz. Bugün yaşanan son örnek olan basketbol maçından hareketle Türk sporunda branş fark etmeksizin görevi ve sorumluluğu olan herkes şunu bilmelidir ki; Türk sporunda hemen her branşta yaptığı maddi manevi yatırımlar, eşsiz fedakarlık, tarifsiz emekle; marka değerini, rekabeti ve reytingi ayakta tutan kulüplerin başında gelen Fenerbahçe'nin sahalarda ve salonlarda göz göre göre, açık açık haksızlığa uğratılmasına dur demenin zamanı gelmiştir. Oynanacak maçları, ortaya konan mücadeleyi, verilen emekleri hakkıyla yönetmeyecek, sonuçları hakemlerinizle belirleyecekseniz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak tavrımız ve cevabımız en sert şekilde olacaktır."

AA