Ankara Atlıspor Kulübü'nde gerçekleştirilen toplantıya eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, çok sayıda yüksek divan kurulu ve genel kurul üyesi ile davetliler katıldı.

Şekip Mosturoğlu, seçimin yüksek katılımla yapılacağının altını çizerek, "Her Fenerbahçeli 3 Temmuz'da bizim büyük ailemizin bir parçası oldular, bize dua ettiler. Silivri'de, Metris'te bizi bırakmadılar. Bugün de büyük ailemizle bir aradayız, iyi ki varsınız. Seçimde demokrasi şöleni olacak. Başka kulüplerin başkanlarını seçtiği sayıda Yüksek Divan Kurulu Başkanımızı seçerek tarihe geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

Göreve gelmeleri halinde izleyecekleri yol haritasını da anlatan Mosturoğlu, "Seçilirsek, Fenerbahçe'nin danışma ve denge organı olarak, tüzükte belirlenen bütün fonksiyonlarıyla icra edeceğiz. Kulübümüze rehberlik yapacağız. Türk sporuna ve Fenerbahçe'ye fikir önderliği yapacağız. Bunu yaparken de hem yüksek divan kurulu hem de genel kurul üyelerimizin önerilerini yönetime ileterek bir iletişim kanalı olacağız. Üyelerimiz arasındaki ilişkiyi de pekiştireceğiz. Aramızda Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım var. O da teşrif edip geldi. Kendisine sonsuz saygılar sunuyorum. Herkese katılımı için teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Aziz Yıldırım'a yoğun ilgi

Organizasyona katılan Aziz Yıldırım'a üyeler yoğun ilgi gösterdi.

Aziz Yıldırım, sohbet ettiği davetlilerin fotoğraf çektirme isteğini de kırmadı.

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli halterci Halil Mutlu da geceye katılarak Şekip Mosturoğlu ve Aziz Yıldırım'la sohbet etti.

Yüksek Divan Kurulu seçimi öncesi adaylar açıklamalarda bulundu

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, adaylardan Şekip Mosturoğlu, "Yüksek ihtimalle sizinle tanışıyoruz. 3 Temmuz'u hep birlikte yaşadık. Mutlaka bizlere ya Metris'te, ya Çağlayan'da, ya da Bağdat Caddesi'nde destek oldunuz. Siz benim, geniş ailemin en değerli ferdisiniz. Bu vesileyle sizinle şahsen tanışmak, değerli fikirlerinizi birinci ağızdan dinlemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Divan kurulu üyelerinin isteklerini dinleyerek bunları hayata geçirmeyi hedeflediğini belirten Mosturoğlu, "Yarın ve 26 Nisan Cuma günleri 12.00-15.30 saatleri arasında Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki seçim ofisindeyim. Yüksek Divan Kurulu üyemiz olarak sizi yeni dönemde daha yakından tanımayı, isteklerinizi dinleyip en kısa zamanda hayata geçirmeyi hedefliyorum. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu sadece Fenerbahçe'nin değil, Türk sporunun kaptan köşkü olabilecek niteliklere sahip bir kuruldur. Biz bu potansiyeli mutlaka kullanmak, üyelerimizin kulübümüz ile olan bağlarını, sahip olduğumuz kulüpçülük tecrübesi vesilesiyle güçlendirmek ve Fenerbahçemize maksimum fayda sağlamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sevil Becan: Daha güçlü ve daha etkili bir YDK'yi hep birlikte oluşturacağız

Adaylardan Sevil Becan ise sarı-lacivertli kulübe birçok görevde hizmet ettiğini ve bunu divan başkanlığıyla sürdürmek istediğini belirtti.

Birlik ve beraberliği destekleyerek kulübe güç katacak projeler oluşturacaklarını aktaran Becan, şunları kaydetti:

"Fenerbahçemizin büyük değerlerinden oluşan Yüksek Divan Kurulumuzun geleceği için Başkanlığa adayım. Birliği ve beraberliği destekleyecek, kulübümüzün gücüne güç katacak projelerimizle daha güçlü ve daha etkili bir YDK'yi hep birlikte oluşturacağız. Uzun yıllardır birçok görevle gönülden Fenerbahçemize hizmet ettim, bundan sonra da sizin desteğinizle YDK Başkanlığı görevi ile devam etmeye talibim."

Nihat Tokat: Birlikte daha da ileriye gitme zamanı geldiğine inanıyorum

Seçimde adaylığını koyan isimlerden Nihat Tokat da kulübün birlik ve beraberliğini güçlendirmek, taraftar ruhunu canlandırmak ve daha sıcak bir iletişim ortamı kurmayı hedeflediğini dile getirdi.

Hep birlikte kulübü daha güçlü bir hale getirme düşüncesini paylaşan Tokat, "Yıllardır bu kulübün bir parçası olarak, sizinle birlikte Fenerbahçe sevgisini yaşadık, paylaştık ve büyüttük. Şimdi, birlikte daha da ileriye gitme zamanı geldiğine inanıyorum. Benim için önemli olan şey, her birinizin sesini duymak ve kulübümüzü hep birlikte daha da güçlü hale getirmek. Bu seçimde sizlerin desteğiyle Yüksek Divan Kurulu Başkanı olarak, Fenerbahçe'nin geleceğine hep birlikte yön vereceğiz." ifadelerine yer verdi.