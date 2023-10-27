Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Bulgaristan ekibi Ludogorets ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Pendikspor müsabakasının hazırlıklarını noktalayacak.