İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 27 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, "Başarılı orta saha oyuncusu, 2024-2025 sezonunun sonuna kadar futbol a takımımızın formasını giyecek. Miguel Crespo'ya hedeflerimiz doğrultusunda çubuklu formamız ile nice başarılar diliyoruz." denildi.

Crespo için Ülker Stadı'nda düzenlenen imza törenine yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ve sportif direktör Mario Branco'nun da yer aldığı kaydedildi.

İmzanın ardından açıklamada bulunan Miguel Crespo, "Benim ve ailem için çok özel bir an. Fenerbahçe ailesiyle ile tekrar birlikte olmaktan ve burada devam ediyor olmaktan dolayı çok muyluyum. Çalışmaya aynı şekilde devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

AA