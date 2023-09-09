İstanbul

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen kulüp tüzük tadil kongresinde, kimi maddeler konusundaki tüzük değişikliklerinden sonra stat isminin değişmesiyle ilgili oylama bölümüne geçildi.

Oylamaya geçilmeden önce bir konuşma yapan Başkan Ali Koç, bazı üyelerin, kulüp tesislerinin siyasi partiler tarafından kullanılması konusunda endişeleri olduğunu gördüğünü belirterek, "3. madde onları kesmiyor ne yazık ki. Bize göre hiçbir şekilde sıkıntı yok. Başkanlığımızda, tesisimizi siyasi partilerin kiralama istediği olmuştur ama hiçbirine müsaade edilmemiştir tüzüğümüze dayanarak. Arkadaşlarımız maddeyi alıp başka yere koymuştur ama anlatamıyoruz. Çok istendiği taktirde özel madde olarak eski madde geri konabilir." dedi.

Yüksek katılımlı bir kongre gerçekleştiğini ve saat 15.30 itibarıyla kongreye katılan üye sayısının 8 bin 500'ü geçtiğini aktaran Koç, üyelere teşekkür ederek, "Bugün Fenerbahçe Spor Kulübü, yani bizler bir kez daha herkese örnek olmuş camianın, kulübünü nasıl sahiplendiğini, önemsediğini en anlamlı şekilde bir kez daha göstererek farkımızı ortaya koymuştur. Rakamlar her şeyi anlatıyor. İnşallah bu sahiplenmeyi sezon içinde tribünlerde salonlarda da devam ettirebiliriz." diye konuştu.

"İlk yaptığımız işlerden biri Saracoğlu ailesiyle görüşmek oldu"

Stadın "Atatürk" ismini taşıması konusunda gelen talepler doğrultusunda harekete geçtiklerini ve bu kongrede, "Şükrü Saraçoğlu ismi ne olacak?" şeklinde endişelerin dillendirildiğini aktaran Koç, Saraçoğlu ailesiyle görüşüp onay aldıklarını, şu sözlerle anlattı:

"Tabii ki biz bu süreci yönetirken ilk yaptığımız işlerden biri Saracoğlu ailesiyle görüşmek oldu. Biz ziyaret edecektik, ne kadar nazik, ne kadar saygın bir aile olduklarını bir kez daha gösterdiler, 'Siz değil, biz size geleceğiz' dediler. Ve sağ olsunlar onlar kulübümüze geldiler. Niye geldiklerini biliyorlardı. Bir türlü konuya giremedik ama. Tarihten, yıllardan, aileden, Türkiye'mizden bahsettik, bir türlü konuya giremedik. 1 saat geçti, 'Esas konumuza gelelim' dedim. 'O konuya girmemize gerek yok, lütfen gerekeni yapın' dedi aile. Bir anlık yanlış anlamaya mahal bırakmamak için bir kez daha konuyu açmak istedik ancak Yılmaz bey, hafif tatlı sert tepkisiyle, 'Biz ayrılıyoruz, lütfen gerekin yapın' dedi ve konuyu açtırmadı bile."

"Bizim yönetimimizde şunu garanti edebilirim; Saracoğlu ismi Fenerbahçe dünyasında bir yerde kesinlikle yaşatılacaktır." diyen Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan zerre kadar şüphenizin olmamasını rica ederim. Ayrıca büyük Fenerbahçeli Murat Ülker'i de ziyaret ettik. Konuya sıcak baktığı için ona da teşekkür ederim. Sonra muhtelif görüşler oldu; stadımıza nasıl sponsor gelecek vesaire...İçiniz rahat olsun. Biz her şeyi en detaylı şekilde düşündük ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Ata'sına sıkı sıkı bağlı olan Fenerbahçe'nin, Ata'sına sempatisini ve övgülerini kazanmış, hak etmiş Fenerbahçe Spor Kulübünün mabedinin adının Atatürk ismini taşımasının çok uygun olacağını düşünerek sizlerin onayınıza getirdik."

Bu sözler salonda bulunan üyeler tarafından ayakta alkışlandı ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atıldı.

"Onay aldığımız taktirde gerekli yasal süreçler başlatılacak"

Ali Koç, stat, salon, tesislerin adları ne olursa olsun Atatürk'ün ışığında bu camianın her zaman yürüyeceğini de belirterek, "Bu konuda zerre kadar şüphemiz yoktur. Onay aldığımız taktirde gerekli yasal süreçler başlatılacak. Ve devletimizin, gereken onay süreci için kapısını çalacağız. Onların da bizi anlayışıyla karşılayacağından zerre kadar şüphem yok, inşallah yanılmıyorumdur. Büyük kulüplerinden birinin stadının ismi Atatürk olacaksa bu da en çok bize yakışır." ifadelerini kullandı.

Omuz omuza olmaya en ihtiyaç duydukları zamanlardan geçtiklerini de aktaran Ali Koç, buradaki buluşmanın kendilerine cesaret verdiğini dile getirdi.

Konuşma yapan Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ve bazı üyeler de, stat isminin "Atatürk" olarak değiştirilmesinin isabetli olacağını söyledi.

Yönetime yetki verildi

Daha sonra stat ismiyle ilgili oylamaya geçildi. Vefa Küçük'ün uyarısıyla ayağa kalkan üyeler, "Stat isminin değiştirilmesi konusunda onay veriyor musunuz?" sorusuna karşılık el kaldırdı.

Bütün üyelerin el kaldırması sonucu, Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi isminin, "Atatürk" olarak değiştirilmesi konusunda, yönetime oy birliğiyle yetki verilmiş oldu.

AA