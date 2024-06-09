Ülker Stadyumu'nda düzenlenen genel kurulda yaklaşık 27 bin üye oy kullandı.

Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda Ali Koç, 26 bin 947 geçerli oyun 16 bin 464'ünü alarak 3. kez başkanlığa seçildi.

Seçim sonucunun açıklanmasının ardından iki aday birlikte kürsüye çıkarak taraftarı selamladı. Aziz Yıldırım, kürsüde yaptığı konuşmada, "Ben ve arkadaşlarım görevimizi yaptık. İnşallah Sayın Ali Koç ve arkadaşları bu sene Fenerbahçe'yi şampiyon yaparlar. Biz de elimizden gelen desteği veririz." dedi.

Ali Koç ise seçim sonucunun belli olmasının ardından Aziz Yıldırım'ın locasına giderek herkesle tokalaştı. Tribünlerde "İki başkan el ele, hep beraber tribüne!" tezahüratları yapıldı ve bu coşkulu anın ardından iki başkan birlikte kürsüye çıkarak kongre üyelerini selamladı.

Bu tarihi an, Fenerbahçe camiası için birlik ve beraberlik mesajı içerirken, taraftarların da büyük ilgisi ve coşkusuyla karşılandı. Ali Koç, yeni dönemde Fenerbahçe'yi şampiyon yapma hedefiyle yola çıkarken, Aziz Yıldırım ve ekibi de destek sözü verdi.

Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağan genel kurul toplantısında resmi olmayan sonuçlara göre yeniden başkan seçilen Ali Koç, "Daha önce 'Bu yarışın bir kaybedeni olmasın, bir kazananı olsun, o da Fenerbahçe olsun.' dedim. Şimdi bunu gerçekleştirme zamanı." dedi.

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen kongrede Ali Koç, kürsüye gelerek konuşma yaptı.

Resmi sonuçlar açıklanmamasına karşın, kongre divan başkanı Vefa Küçük tarafından başkan olduğu açıklanan Ali Koç; güzel, demokratik ve heyecanlı bir kongreyi tamamladıklarını belirtti.

28 bine yakın oy kullanıldığını dile getiren Koç, "Bu Fenerbahçe demokrasisi adına büyük bir mutluluk, yeni bir rekordur. Türkiye'de hiçbir kulüp bu rakamlara yaklaşamıyor. Fenerbahçe büyüklüğünü bir kez daha gösterdik. Biz yüksek divan kurulu toplantılarımızı bile, rakip takımlarımızın üye sayısından fazla olduğu için demokrasi şöleninde yapıyoruz. Fenerbahçemizin geleceğine sizler karar verirsiniz. Resmi olmayan sonuçlar hepimize hayırlı olsun. Kongrede yarıştığım Sayın Aziz Yıldırım ve ekibine, bunu bir demokrasi şölenine çeviren siz üyelerimize yürekten teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kampanya süresince yaptığı konuşmaları hatırlatan ve gerçekleştirilen kongrede kazananın Fenerbahçe olmasını söylediğini dile getiren Koç, şöyle devam etti:

"Daha önce 'Bu yarışın bir kaybedeni olmasın, bir kazananı olsun, o da Fenerbahçe olsun.' dedim. Şimdi bunu gerçekleştirme zamanı. Bundan sonra önümüze bakma zamanı. Artık Fenerbahçe çağı, bugünden itibaren başlıyor. Başarılara doyacağımız, dünyada Fenerbahçeli olmayan taraftarların da Fenerbahçe'yi izleyeceği, hayran sayımızın artacağı, marka değerimizin gelişeceği, ulusal ve uluslararası başarılar elde edeceğimiz bir dönem yarından itibaren inşallah başlayacak. Fenerbahçe adını duyunca rakiplerimizin irkileceği bir döneme giriyoruz. Bütün dünyaya Fenerbahçe'nin büyüklüğünü gösterme zamanıdır. Yarından itibaren hepimiz bu yeni dönemin parçası olalım, herkesin çorbada tuzu olsun. Bugün bu camianın bütün renklerini kucaklamak için buradayız. Bizler hiçbir kulüpte olmayan bu dostluğu sahipleniriz, hem de artık sıkı sıkıya sahipleneceğiz."

"Eminim Riva tarafında bu akşamki sonuçlardan memnun olmayan biri vardır"

Camiada birlik ve beraberliğin çok önemli olduğunun altını çizen Koç, şöyle konuştu:

"Size şampiyonluk yolunda kuracağımız takım yolunda belli tarifler verdik. Ama verdiğim bir diğer önemli tarif, kalıcı şekilde gerçekleştireceğimiz tarif, kırgınlıklar bitsin, geçmişi unutalım, geleceğe yepyeni bir sayfa açalım. Bu yolda samimi şekilde, hiç düşünmeden, hesap kitap yapmadan bir adım atan herkese 10 adım atacağımıza şüpheniz olmasın. Bize oy versin ya da vermesin, herkesi bu yolda birleştirmek için elimizden geleni yapacağız. Siz de buna ortak olacaksınız. Olmadığınız takdirde bu hedefi gerçekleştiremeyiz. Artık Fenerbahçe'yi, hocasını, yönetimini, başkanını sosyal medyada bir oyuncak haline getirmeyelim. Bütün sosyal medya gücümüzü rekabete, rakiplerimize, bize belden aşağı vuranlara ve yıkmak istediğimiz sistem için harcayalım."

Seçim sonuçlarının bazı kesimleri memnun etmediğini de dile getiren Koç, şunları söyledi:

"Eminim Riva tarafında bu akşamki sonuçlardan memnun olmayan biri vardır. Artık değişim zamanı. Küskünlükleri, kırgınlıkları arkamızda bırakarak daha güçlü bir Fenerbahçe oluşturalım. Yeni bir dönem için çalışıyoruz ve buradan söz veriyorum, dün olduğu gibi bugün de Fenerbahçemizin menfaatlerini her şeyin üzerinde tutacağız. Dün olduğu gibi bugün de her türlü zorluğu göğüsleyeceğiz. Dün olduğu gibi bugün de aslolan Fenerbahçe'dir diyeceğiz. Sesini yükseltenler, bize karşı güç gösterisi yapanlar çok iyi bilsinler ki, ağaçları büyüten gök gürültüleri değil yağmurlardır. Fenerbahçe sağanak yağmuruna herkes hazır olsun. Çünkü biz sesimizi değil gücümüzü yükseltmek için devam ediyoruz. Yarın sabah gelin omuz omuza Fenerbahçe'nin umut ve başarı dolu geleceğini inşa edelim. Sen, ben, biz için değil Fenerbahçe için. Yaşa Fenerbahçe."