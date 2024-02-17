Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe, Çaykur Didi Stadı’nda karşılaştı.
İlk yarı
13. dakikada rakibinden sıyrılan Szymanski'nin ceza yayı üzerinden pasında Dzeko'nun vuruşunda, Mocsi'den seken topu kaleci Tarık Çetin yatarak direk dibinden kornere çeldi.
23. dakikada Hojer'in ara pasında ceza yayı üzerinde rakibinden sıyrılan Olawoyin'in yerden vuruşunda, kaleci Livakovic sağına yatarak topu kontrol etti.
27. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Shelvey'nin ceza yayı üzerine çevirdiği topu Akintola, yine kafayla savunmanın arkasına aşırdı. İyi hareketlenen Minchev'in yerden sektirerek şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.
45+2. dakikada Muhammet Taha Şahin'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında iyi yükselen Mocsi'nin kafa vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.
Mücadelenin ilk yarısını Çaykur Rizespor, 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarı
48. dakikada Fenerbahçe skora dengeyi getirdi. İrfan Can Kahveci'nin sağ taraftan ceza sahası içerisine yüksek ortasında Serdar Dursun, altıpas içerisinde kayarak yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1.
65. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında Serdar Dursun'un kafa vuruşunda, kaleci Tarık Çetin yatarak topu çeldi.
66. dakikada sarı-lacivertli ekip öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın ara pasında sol çaprazdan ceza sahası içerisine giren Dzeko'nun sert şutunda, kaleci Tarık Çetin'den seken top filelere gitti: 1-2.
76. dakikada Tadic'in ceza sahası içerisine ortasında Dzeko'nun sağ çaprazdan gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
90+3. dakikada Fenerbahçe, farkı 2'ye çıkardı. Tadic, sol taraftan ceza sahası içerisine ortasını yaptı. Arka bölümdeki İrfan Can Kahveci'nin sol ayak içi volesinde, Mocsi'nin müdahalesine rağmen top filelerle buluştu: 1-3.
Mücadele, Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.Kaynak: AA