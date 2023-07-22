Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan temsilcimiz Fenerbahçe'nin 2. ön eleme turundaki rakibi Moldova temsilcisi Zimbru oldu. Oynanacak maçın kadroları belli oldu.

Fenerbahçe'nin maç kadrosu

Kaleci: Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz

Defans: Serdar Aziz, Luan Peres, Gustavo Henrique, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde

Orta Saha: Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Burak Kapacak, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci

Forvet: Emre Mor, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Serdar Dursun

Zimbru maçı için UEFA kadrosunda yer almayacak olan isimler şu şekilde:

-Willian Arao

-Joao Pedro

-Joshua King

-Rodrigo Becao

-Umut Nayir

-Samet Akaydın

Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçı Fenerbahçe- Zimbru karşılaşması 26 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. Mücadele 21:00'de başlayacak. Maçın yayın bilgileri henüz kesinleşmedi.

HABER: BEYZA BETÜL CİHAN