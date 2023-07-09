Yeni sezon öncesinde çalışmalarını Rusya’da sürdüren Fenerbahçe, Zenit ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Normal süresi 0-0 eşitlikle sona eren mücadeleyi Zenit penaltılarla 4-3 kazandı.



Sarı-lacivertli ekip, Gazprom Arena’da oynanan karşılaşmaya; İrfan Can Eğribayat, Nazım Sangare, Henrique, Serdar Aziz, Oosterwolde, Arao, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Burak Kapacak, Kent, Serdar Dursun ilk 11’iyle başladı.



Zenit ise; Vasyutin, Karavaev, Chistyakov, Renan, Santos, Queiroz, Barrios, Malcom, Claudinho, Mantuan, Cassiera ilk 11’iyle mücadele etti.

Yeni sezon çalışmalarına Rusya’da devam eden Fenerbahçe, sıradaki hazırlık maçında Kızılyıldız ile karşılaşacak. Bu mücadele 12 Temmuz Çarşamba günü Smena Stadyumu’da oynanacak.

HABER: BEYZA BETÜL CİHAN