Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen genel kurula, kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, YDK başkan adayları Şekip Mosturoğlu, Sevil Becan, Nihat Tokat ve YDK üyeleri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan kulüp genel sekreteri Burak Kızılhan, "Uğur Bey'e (Dündar) ve ekibinde görev yapan arkadaşlarımıza gösterdikleri özverili hizmetler için ayrıca teşekkür ediyoruz. Gelecekte bu büyük camia için hep bir arada olmayı diliyorum. Bu akşam hakem müdahalesi olmadan, adaletsiz kararlar yaşanmadan bir derbi mücadelesi izleyelim. Futbolda yaşanan her şeye rağmen Fenerbahçe'miz şampiyonluk yarışını sürdürüyor." diye konuştu.

12 sandıkta 4 bin 100 üyenin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimli genel kurulda ilk olarak başkan adayları açıklamalarda bulunacak. Sonrasında üyelerin oy kullanma işlemine geçilecek. Seçimli genel kurulda oy kullanma işlemi saat 15.00'te sona erecek. Göreve gelecek yüksek divan kurulu başkanı 3 yıl başkanlık koltuğunda oturacak.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısında açıklamada bulundu.

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen genel kurula, kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, YDK başkan adayları Şekip Mosturoğlu, Sevil Becan, Nihat Tokat, kulüp başkanlığına adaylığını açıklayan Sadettin Saran ve YDK üyeleri katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından kürsüye gelen Başkan Koç, adaylara şans diledi.

Çok demokratik bir yarış süreci yaşandığını vurgulayan Koç, "Seçim sürecinde tesislerimiz kullanıldı. İletişim kanalları ve televizyonumuz kullanıldı. Camiamız için hayırlı olmasını diliyorum. Yüksek Divan Kurulu başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. 2 sene çok hızlı geçti. Normalde 3 sene ancak pandemiden dolayı seçimleri yapamamıştık. En zor günlerde üstün Fenerbahçelilik ruhuyla bizlerle uyum içinde çalıştılar, bizlere destek oldular. Size şahsım, yönetim kurulum ve camiamız adına teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Başkan Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'a plaket takdiminde bulundu.

Ardından Dündar ve ekibiyle hatıra fotoğrafı çekildi. Bu sırada Dündar'ın duygulandığı gözlendi. Dündar'ın kısa süreli veda konuşmasının ardından divan üyeleri uzun süre Dündar'ı ayakta alkışladı.