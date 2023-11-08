Razgrad

Ludogorets Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde bu sezon Avrupa arenasında oynadığı 9 müsabakanın tamamını kazanan sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek gruptan çıkmayı garantilemek istiyor.

Grubunda 9 puanla lider durumda bulunan Fenerbahçe, yarınki müsabakadan puan ya da puanlar alması durumunda gruptan çıkmayı garantileyecek.

İlk maçında Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'ı 3-1, ikinci karşılaşmasında deplasmanda Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, son olarak evinde konuk ettiği Ludogorets'i de 3-1 ile geçmişti.

Fenerbahçe'de 6 eksik

Fenerbahçe, Ludogorets karşısında 6 oyuncusundan faydalanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Fred Rodrigues, Joshua King, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş, yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

Cengiz Ünder dönüyor

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Cengiz Ünder, Ludogorets karşısında kadroda yer alacak.

Ligde Antalyaspor karşısında maçın başında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımından ayrı kalan 26 yaşındaki oyuncu, Hatayspor ve Ludogorets maçlarının son anlarında forma giyerek sahalara dönmüştü.

Söz konusu müsabakaların ardından ağrıları nedeniyle ligde oynanan Pendikspor ve Trabzonspor müsabakalarında kadroya alınmayan Cengiz Ünder, teknik direktör İsmail Kartal'ın tercih etmesi durumunda Bulgaristan deplasmanında kadroda bulunacak.

Yusuf Akçiçek'e şans doğdu

Fenerbahçe'nin 19 yaş altı takımında stoper olarak forma giyen Yusuf Akçiçek'e, Ludogorets karşısında A takımda forma giyme şansı doğdu.

Sarı-lacivertlilerde Luan Peres, uzun süreli sakatlığı nedeniyle hem lig hem de Avrupa kadrosunda yer almazken sezona Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Serdar Aziz ve Samet Akaydın stoper rotasyonuyla başlandı.

Bahsi geçen stoperlerden Samet Akaydın UEFA kadrosunda yer almazken, Serdar Aziz, Rodrigo Becao ve Alekander Djiku'nun sakatlığı bulunuyor. Bu oyuncuların yokluğunda o bölgeye alternatif olarak düşünülen oyunculardan Mert Müldür de UEFA kadrosuna yazılmamıştı.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın eksikler nedeniyle 17 yaşındaki Yusuf ile sol bek Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra orta saha oyuncuları İsmail Yüksek ve Miguel Crespo'yu bu pozisyonda görevlendirme ihtimali bulunuyor.

UEFA kadrosu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosu şu şekilde:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Fred, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Joshua King, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Umut Nayir, Michy Batshuayi, Edin Dzeko.