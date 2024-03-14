Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleye ilk maçta alınan 3-0'ın avantajıyla çıkan sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Kartal, kadroda değişiklikler yaptı.

Siltaş Yapı Pendikspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Dominik Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Rade Krunic, Tadic, Cengiz Ünder ve Dzeko'nun yerine İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Djiku, Szymanski, İsmail Yüksek, Ryan Kent, İrfan Can Kahveci ve Michy Batshuayi, Union Saint-Gilloise mücadelesinde ilk 11'de yer aldı.

Teknik direktör İsmail Kartal, kalede İrfan Can Eğribayat'a şans verirken, savunma dörtlüsü olarak Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu'nu sahaya sürdü. Orta sahada İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski ve Kent'e ilk 11'de formayı veren Kartal, forvet hattında da Belçika deplasmanında olduğu gibi Michy Batshuayi'yi oynattı.

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic, Doğukan Demir, Mert Hakan Yandaş, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Miha Zajc, Ahmet Necat Aydın, Muhammet İmre, Zeki Dursun, Çağrı Fedai ve Yusuf Akçiçek de kulübedeki isimler oldu.

- İsmail Kartal 6 genç ismi kadroya dahil etti

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Union Saint-Gilloise mücadelesinde 6 genç oyuncuyu kadroya dahil etti.

Sarı-lacivertli ekipte genç kaleci Doğukan Demir, sol bek Ahmet Necat Aydın, stoper Yusuf Akçiçek, orta saha oyuncuları Zeki Dursun ve Muhammet İmre ile forvet Çağrı Fedai, kadroda yer alan isimler oldu.

Fenerbahçe'de 5 eksik

Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise mücadelesinde 5 oyuncusundan faydalanamadı.

Belçika'da oynanan ilk maçta gördüğü sarı kart sebebiyle cezalı duruma düşen Rade Krunic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Joshua King ve Çağlar Söyüncü ile maç eksiği bulunan Rodrigo Becao ve Leonardo Bonucci kadroda yer almayan isimler oldu.

Bu oyuncuların yanı sıra UEFA listesinde isimleri olmayan Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun da kadroda yer almadı.

UEFA Başkanı Alexander Ceferin mücadeleyi takip etti

​

Fenerbahçe ile Union Saint-Gilloise karşılaşmasını UEFA Başkanı Aleksander Ceferin de takip etti.

Bugün gündüz saatlerinde Türkiye Futbol Federasyonunu ziyaret ederek TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt'le bir araya gelen Aleksander Ceferin, mücadeleye Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la birlikte geldi.

Ryan Kent 105 gün sonra ilk 11'de

Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Ryan Kent, Union Saint-Gilloise mücadelesiyle 105 gün sonra ilk 11'e döndü.

Sarı-lacivertli forma altında son olarak 30 Kasım 2023'de Danimarka'da oynanan Nordsjaelland karşılaşmasına ilk 11'de başlayan 27 yaşındaki oyuncu, o tarihten sonra yine bir Avrupa mücadelesinde ilk 11'de görev aldı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 8 lig ve 9 Avrupa karşılaşmasında oynayan Ryan Kent, 1 gol atıp 2 de asist yaptı.