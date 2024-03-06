Öğle saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan hareket eden sarı-lacivertli kafile, yaklaşık 3 saatlik yolculuğun ardından Brüksel Havalimanı'na vardı.

Teknik heyet ve futbolcuları Belçika Fenerbahçeliler Derneği ve Avrupa'nın çeşitli şehirlerinden gelen çok sayıda taraftar, tezahürat ve çiçeklerle karşıladı.

Sarı-lacivertli kafile, daha sonra kendileri için ayrılan araca binerek konaklayacağı otele hareket etti.

Fenerbahçe'nin 23 kişilik Union Saint-Gilloise maçı kamp kadrosu:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Leonardo Bonucci, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Ahmet Necat Aydın, Muhammet İmre, Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic, İsmail Yüksek, Fred Santos, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Ryan Kent, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi ve Çağrı Fedai.