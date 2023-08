İstanbul

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Hollanda'nın Twente takımını konuk eden Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü müsabakada rakibini 5-1 ile geçerek tur için büyük avantaj yakaladı.

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakaya tutuk başlayan Fenerbahçe, 20. dakikada Ugalde'nin golüyle yenik duruma düştü.

Golün ardından baskısını artıran sarı-lacivertliler, 33. dakikada Sebastian Szymanski'nin ortasında Oosterwolde'nin kafa golüyle beraberliği yakaladı. Fenerbahçe, ilk yarının son bölümünde rakibi yarı sahasına hapsederken, 43. dakikada Twente 10 kişi kaldı ve soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gidildi.

İkinci yarıya çok etkili başlayan Fenerbahçe, 60. dakikada öne geçti. Bright Osayi-Samuel'in pasında Sebastian Szymanski, topu ağlara gönderdi. Ataklarını sürdüren sarı-lacivertliler, 62. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun pasında İrfan Can Kahveci'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. Üstün oyununa devam eden Fenerbahçe, 74. dakikada Dzeko'nun pasında yine İrfan Can Kahveci ile golü buldu ve skoru 4-1 yaptı. Sarı-lacivertliler, 90+2. dakikada Bright Osayi-Samuel'in yerde kalmasıyla kazandığı penaltıda Dusan Tadic'in 90+3. dakikadaki golüyle sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Syzmanski gollerine devam etti

Fenerbahçe'nin Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, skor katkısını sürdürdü.

Sarı-lacivertli takımla bu sezon 7. resmi maçına çıkan 24 yaşındaki oyuncu, 4. golünü kaydetti.

Syzmanski, 3 golün de pasını verdi.

İrfan Can, son 3 Avrupa maçını boş geçmedi

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İrfan Can Kahveci, Avrupa maçlarında gollerini sürdürdü.

Sarı-lacivertli takımın bu sezon oynadığı 5 Avrupa maçında da forma giyen İrfan Can, 3 maça ise ilk 11'de başladı.

Fenerbahçe'nin Maribor ile oynadığı 2 maçta da fileleri 1'er kez havalandıran İrfan Can, ikinci yarı oyuna dahil olduğu Twente maçında da 2 gol atarak son 3 karşılaşmayı boş geçmedi ve toplamda 4 gol kaydetti.

Öte yandan İrfan Can, ilk 11'de başladığı Zimbru karşılaşmasında da bir golün pasını vermişti.

Kırmızı VAR'la geldi

Hollanda temsilcisi Twente, maçın 43. dakikasında 10 kişi kaldı.

Karşılaşmanın İngiliz hakemi, 41. dakikada Mert Müldür'e müdahalesi nedeniyle Youri Regeer'e sarı kart gösterdi.

Daha sonra VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Andrew Madley, sarı kartı iptal ederek 43. dakikada kırmızı kartla Regeer'i oyun alanının dışına gönderdi.

Oosterwolde siftah yaptı

Fenerbahçe'nin Hollandalı sol beki Jayden Oosterwolde, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye katılan Oosterwolde, yaşadığı sakatlık nedeniyle yeteri kadar forma şansı bulamamış ve skor katkısı sağlayamamıştı.

Yeni sezona beğenilen bir performansla başlayan 22 yaşındaki oyuncu, müsabakaya stoper başlamasına karşın 33. dakikada takımına beraberliği getiren golü kaydetti ve sarı-lacivertli takımla ilk gol sevincini yaşadı.

İsmail Kartal'a tribünlerden destek

Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktör İsmail Kartal'a sevgi gösterilerinde bulundu.

Sarı-lacivertliler öne geçtikten sonra maç içinde birkaç kez Kartal lehine tezahüratlar yapan taraftarlar, tecrübeli çalıştırıcıya destek verdi.

İlk yarı

3. dakikada Fenerbahçe ceza sahası önünde kazanılan serbest vuruşta topun başına Vlap geçti. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği meşin yuvarlak, direğin hemen yanından auta gitti.

16. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Ferdi Kadıoğlu, iki rakibinden sıyrılıp ceza sahası önüne kat etti. Bu futbolcunun sert vuruşunda kaleci Unnerstall meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

20. dakikada Twente öne geçti. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Kjölö, penaltı noktası üzerine çevirdi. Bu bölgede müsait pozisyondaki Ugalde'nin vuruşunda top direkten dönerken, Ugalde dönen topu yeniden önünde buldu. Bu futbolcu meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-1.

23. dakikada Twente etkili geldi. Ceza yayı önü sağ çaprazında meşin yuvarlağı alan Ugalde'nin sert şutunda İrfan Can Eğribayat'tan dönen top Vlap'ta kaldı. Bu futbolcunun kale sahası önünden vuruşunda İrfan Can açıyı kapatarak gole izin vermedi. Vlap bir kez daha tamamladı ancak İrfan Can aynı pozisyonda 3 kurtarış yaparak golü önledi.

33. dakikada Fenerbahçe eşitliği yakaladı. Paslaşarak kullanılan korner atışının ardından topla buluşan Szymanski, sağdan ceza yayı üzerine ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Oosterwolde'nin uzak mesafeli kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan filelere gitti: 1-1.

43. dakikada Twente 10 kişi kaldı. Regeer'in 41. dakikada Mert Müldür'e yaptığı hareket sonrasında hakem Andrew Madley oyuncuyu sarı kartla cezalandırırken, VAR uyarısı sonrasında pozisyonu tekrar izledi ve bu futbolcuyu direkt kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

İkinci yarı

60. dakikada Fenerbahçe öne geçti. İrfan Can Kahveci'yle verkaç yaparak sağdan son çizgiye inen Osayi-Samuel, kale sahası önüne hareketlenen Szymanski'yi gördü. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlara gitti: 2-1.

62. dakikada fark 2'ye çıktı. Tadic'in pasında sol kanatta topla buluşan Ferdi Kadıoğlu, son çizgiye inip penaltı noktasına yerden ortaladı. Bu bölgeye hareketlenen İrfan Can Kahveci, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 3-1.

74. dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Tadic'in hızlı kullandığı taç atışında savunmanın arkasına sarkan Dzeko, ceza sahasına girip İrfan Can Kahveci'ye pasını aktardı. Mats Rots'tan sıyrılan bu futbolcunun penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecinin sağından filelerle buluştu: 4-1.

90+2. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Ceza sahası içinde topla buluşan Osayi-Samuel, Mats Rots tarafından düşürülünce hakem Andrew Madley, penaltı noktasını gösterdi. 90+3. dakikada topun başına geçen Tadic, sarı-lacivertlilerin 5. golünü kaydetti: 5-1.

Mücadele Fenerbahçe'nin 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

