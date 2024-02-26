Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Kupada 5. turda Adanaspor'u 6-0 ile geçen sarı-lacivertliler, son 16 turunda ise deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmıştı.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın öğrencileri, ligde son olarak sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 ile geçmişti.

Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci ile Joshua King, zorlu deplasmanda forma giyemeyecek.

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Sakatlığını atlatan ve çalışmalara başlayan Fred'in ise riske edilmesi beklenmiyor.

Bu oyuncuların yanı sıra hafif ağrıları bulunan Bright Osayi-Samuel'in durumuna da teknik heyet maç saatinde karar verecek.

Kaynak: AA