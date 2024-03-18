Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun tamamının talebi üzerine Trabzonspor müsabakasında meydana gelen olaylar, son dönemde Türk futbolunda yaşananlara istinaden futbol A takımının Süper Lig'den çekilmesi dahil alınacak aksiyonların değerlendirilmesi için olağanüstü genel kurulun toplanması yönünde karar alındığı bildirildi.
Toplantının, 2 Nisan Salı günü saat 17.00'de Ülker Stadı'nda yapılmasına karar verildiği, söz konusu tarihte gerekli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise 9 Nisan Salı günü aynı yer ve saatte gerçekleştirileceği belirtildi.Kaynak: AA