Right to Dream Park'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, mücadeleyi ve grubu değerlendirerek sözlerine başladı.

Ludogorets karşısında alınan mağlubiyete karşın grupta lider olarak yola devam ettiklerinin altını çizen Kartal, Danimarka'ya kazanmak için geldiklerini vurguladı.

Havanın soğuk olduğunu, sentetik olan saha zemininin de iyi olduğunu dile getiren Kartal, "Yarın işimizi yaparak maçı kazanmayı hedefliyoruz. Rakibimiz iyi bir takım, onların da kendilerine göre planları var. Bu planları tahmin ediyoruz. Biz de yaptığımız analizlerde nasıl bir taktikle oynayacağımızı çalıştık. Yarın da inşallah bunun karşılığını alarak ülkemize dönmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Elimizdeki en iyi 11'le sahaya çıkacağız"



Nordsjaelland karşısında öncelikli hedeflerinin galibiyet olduğunu belirten Kartal, şunları söyledi:

"Ama 3 puan alamıyorsak en kötü 1 puanla ayrılmayı hedefliyoruz. Yarınki oyun planımız kazanmak üzerine. Kazanırsak zaten işi garantiliyoruz. Kazanamazsak da en kötü beraberlikle ayrılmak istiyoruz."

Ferdi Kadıoğlu'nun yaşadığı sakatlık nedeniyle savunmada gerekli durumu planladıklarını ve yarın ellerindeki en iyi 11'le sahada olacaklarını aktaran Kartal, "Yarına kadar vaktimiz var. Bu akşam son antrenmanı yapacağız. Buraya kazanmak için geldik. Elimizdeki en ideal ve en doğru oyuncularla sahaya çıkacağız." açıklamasını yaptı.

Sakatlığı bulunan oyuncuların tedavilerinin sürdüğünü, her oyuncunun durumuna gün gün baktıklarının altını çizen Kartal, oyuncuların geri dönüş süreciyle ilgili bir şey söylemenin erken olacağını vurguladı.

Son olarak hava şartları hakkında konuşan Kartal, şunları kaydetti:

"Hava şartlarının her iki takım oyuncuları için lehte ya da aleyhte olacağını düşünmüyorum. İyi konsantre olan ve taktiksel görevlerini yapan takım başarılı olacaktır. Futbolcu her ortamda sahaya çıkıp işini yapar. Yarın da işini iyi yapan takımın başarılı olacağını düşünüyorum."

İrfan Can Eğribayat: "İnşallah yarın kazanıp mutlu şekilde ülkemize döneriz"



Teknik direktör İsmail Kartal'la birlikte basın toplantısında soruları yanıtlayan kaleci İrfan Can Eğribayat, grupta önemli bir maça çıkacaklarını belirtti.

Ludogorets karşısında alınan mağlubiyete karşın lider olarak devam ettiklerinin altını çizen Eğribayat, "Buraya kazanmaya geldik. İnşallah galibiyetle ayrılırız." diye konuştu.

Danimarka'da havanın çok soğuk olduğunu ve üşüdüğünü söyleyen Eğribayat, buna karşın Fatih Karagümrük ile oynanan son lig maçında İstanbul'da da havanın çok soğuk olduğunu belirterek, "Çok fazla fark olduğunu düşünmüyorum. Bunu bilerek geldik. Sahada da çok üşümüyorsun. Elimizden geleni yapacağımızı bütün hocalarımız biliyor. İnşallah yarın kazanıp mutlu şekilde ülkemize döneriz." ifadelerini kullandı.

Sentetik zeminde oynayacaklarını da hatırlatan İrfan Can Eğribayat, şöyle devam etti:

"Zemin bizim için çok önemli. Buraya gelmeden önce zemine baktık. Normal suni çim gibi değil, güzel bir yumuşaklık vermişler. Güzel bir zemin var. Tabii ki çim saha gibi olmayacak, atladığımızda ağrı yapacak ama önemli değil. Gördüğümüz kadarıyla iyi futbol oynamaya müsait bir zemin var. İnşallah yarın iyi futbol oynayıp kazanacağız."

İrfan Can, milli takım hakkında sorulan soruya da şu yanıtı verdi:

"Milli takıma gitmeyi her Türk oyuncu gibi ben de çok istiyorum. Bunun da sırası gelecektir. İyi performans vermeye devam edeceğimi düşünüyorum. Burada önemli olan takımın başarısı. Her zaman mücadelemi veriyorum. Oynayıp oynamamak çok önemli değil. Bu büyük camiada olduğum için mutluyum. Forma şansı geldikçe elimden geleni yapacağım."