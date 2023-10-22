Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, milli arada iyi çalıştıklarını belirtti.

Hatayspor'u iyi analiz ettiklerini anlatan Kartal, "Farklı sistemle oynayabileceklerini düşünmemiştik ama esame listesi gelince 3'lü oynayacaklarını gördük. Her sisteme zaten çalışıyoruz. Güzel başladık, Volkan hoca da 5'li ile başlayınca hemen 2-0 öne geçtik ve sonra 4'lüye döndüler. İkinci yarı oyuncularımıza 'kendi oyunumuzu oynamaya devam edeceğiz' dedim. Atabiliyorsak 4'üncü ve 5'inci golü atabilmemiz için konuştuk. Biraz skorun verdiği rehavetle ikinci yarıya iyi başlayamadık. 1 gol yedik, bir kaçırdılar ve sonra 1 gol bulduk. Sonlara doğru oyunu ele aldık. Kazandığımız için mutluyum, oyuncularımı tebrik ediyorum. Hatayspor ve Volkan kardeşime başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Rekorlarla ilgili takıntılarının bulunmadığını aktaran Kartal, şöyle devam etti:

"9'da 9 yapmak çok güzel, oyuncularımı tebrik ediyorum. Camianın beklentilerine güzel bir cevap verdik ama ben bunlara çok takıntılı bir insan değilim. Ludogorets maçına odaklandık. Bright'ın (Osayi-Samuel) hala eksikleri var, hala tam istediğim gibi değil. Dün akşam toplantı yaptık onunla. Gece yarılarına kadar oyun oynamak yok dedim, söz verdi oynamayacağını söyledi. Düzeltmesi gereken eksikleri var onları da düzeltirse 1. sınıf oyuncu olacak."

Livakovic'in büyük bir sorununun bulunmadığını düşündüğünü kaydeden Kartal, "Miha (Zajc) geç geldi, kamp geçirmedi. Geçen seneden kalan sakatlığı var, kamp da geçirmedi sürekli milli takıma gidip geliyor. Düzenli olarak antrenman yapıp fiziksel gelişimini sağlayamıyoruz. Bazı oyuncuların performansını yukarı çekmek istesek de elimizde değil, milli takma gittikleri için o seviyeye çekemiyoruz. Takımın seviyesine çekmem gereken oyuncular var, ekibimle konuşup bunu başarmaya çalışacağız." diye konuştu.

Süper Kupa maçının Suudi Arabistan'da oynanacak olmasına ilişkin soruya ise Kartal, "Son maçı ayın 24'ünde oynadıktan sonra yabancıların tatilleri var. Yabancılar açısından çok olumlu karşılanmayabilir ama federasyonun aldığı karar bu, biz oynarız bizim için sorun değil." yanıtını verdi.