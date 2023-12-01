Mücadelenin ilk yarısını 2-1 geride tamamlayan sarı-lacivertli takım, özellikle savunmada verdiği boşluklarla ikinci yarıda kalesinde dört gol gördü.

Grupta oynadığı 4 maçta 5 gol yiyen Fenerbahçe, Danimarka deplasmanında, gruptaki bütün maçlarda yediği golden daha fazlasına engel olamadı.

Livakovic yıkıldı

Nordsjaelland karşısında kalesinde 6 gol gören Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, üst üste yenilen gollerin ardından takım arkadaşlarına sitem etti.

Kalesine gelen birçok pozisyonda gole izin vermemesine karşın 6 gole engel olamayan Livakovic, rakip takıma verilen pozisyonlar sebebiyle savunma oyuncularına tepki gösterdi.

Tek gol Batshuayi'den geldi

Fenerbahçe'nin Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi, Nordsjaelland karşısında takımının tek golünü atarken, bu sezon Avrupa'daki beşinci golünü kaydetti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Elemeleri'nde forma giydiği 5 maçta 2 gol atıp 1 de asist yapan Batshuayi, grup maçlarında ise üç kez fileleri havalandırdı.

İstanbul'da oynanan maçlarda Nordsjaelland ve Ludogorets karşısında gol atma başarısı gösteren 30 yaşındaki futbolcu, Danimarka deplasmanında attığı golle gruplarda üçüncü kez gol sevinci yaşadı.

İrfan Can Kahveci tribünlere tepki gösterdi

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, maçın bitmesiyle birlikte tribünlere tepki gösterdi.

İrfan Can Kahveci'yi takım arkadaşları ve güvenlik görevlileri sakinleştirmekte zorlandı.

Sarı-lacivertli futbolcuyu, takım arkadaşları zorlukla soyunma odasına götürdü.

Fenerbahçeli taraftarlar maç bitmeden stattan ayrıldı

Nordsjaelland mücadelesi için Right to Dream Park'a gelen Fenerbahçe taraftarları, 84. dakikada skorun 6-1 olmasıyla tribünleri terk etti.

Mücadelenin 89. dakikasında tribünlerden sahaya atılan meşale sebebiyle de oyun bir süre durdu.