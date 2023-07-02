İstanbul

Fenerbahçe, İngiliz futbolcu Ryan Kent’i 4 yıllığına kadrosuna kattı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki oyuncunun 2023-24, 2024-25, 2025-26 ve 2026-27 sezonlarında sarı lacivert formayı giyeceği belirtildi.



Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ve Sportif Direktör Mario Branco da yer aldı.

Fenerbahçe'nin paylaşımı:



Ryan Kent’e ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.

Haber: Ayşegül Bedir Akosman