RAMS Başakşehir'de erteleme maçının oynanması gereken ilk tarihten sonra transfer edilen 3 isim, Leo Dubois, Emmanuel Dennis ve Ousseynou Ba, bu mücadelede forma giyemedi.

Çağdaş Atan, bu 3 ismin yerine Cemali Sertel, Dimitrios Pelkas ve Deniz Türüç'ü ilk 11'de görevlendirdi.

RAMS Başakşehir, Fenerbahçe karşısında sahaya, Volkan Babacan, Karzev, Duarte, Cemali Sertel, Lima, Berkay Özcan, Aleksic, Pelkas, Serdar Gürler, Deniz Türüç ve Piatek ilk 11'iyle çıktı.

Başakşehir'de 4 oyuncu sakat

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan 4 oyuncu maç kadrosunda yer alamadı.

İstanbul ekibinde Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Patryk Szysz ve Edgar Ie, sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe karşısında görev yapamadı.

AA