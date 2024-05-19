İzmir'de 13 yaşında koşudaki başarısıyla keşfedilen ve yüzme, bisiklet ve koşunun bir arada yapıldığı triatlon sporuna yönelerek dereceler elde eden milli sporcu Irmak Şereflioğlu, ABD'deki Wingate Üniversitesi'nin triatlon takımına seçilmeyi başardı.

2019'da katıldığı bir koşuda iyi bir derece elde eden 17 yaşındaki Irmak Şereflioğlu, antrenörlerin yönlendirmesiyle triatlon sporunda ilerledi.

Kısa sürede milli takıma seçilen Irmak, katıldığı tüm şampiyonalardan dereceyle dönme başarısı gösterdi.

2022 ve 2023'de İzmir, Eğirdir ve Gelibolu'da düzenlenen Türkiye Triatlon Kupası organizasyonlarında 4 birincilik elde eden Irmak Şereflioğlu, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te düzenlenen 2022 Avrupa Triatlon Balkan Şampiyonası'ndan birincilikle döndü.

Polonya, Romanya ve Moldova'da da yapılacak uluslararası triatlon şampiyonalarına Celal Atik ve Halkapınar spor salonlarında hazırlanan milli sporcu, derecelerini yolladığı Wingate Üniversitesi'nin triatlon takımına seçilmesiyle ise büyük mutluluk yaşadı.

"Olimpiyatlara kadar gideceğime inanıyorum"

Antrenmanları sırasında Irmak Şereflioğlu, ABD'deki üniversitede fizyoterapi bölümü okumayı planladığını, triatlon takımında da uluslararası tecrübesini artırmak istediğini belirtti.

Başarı çıtasını yükseltmek için zorlu bir antrenman programı dahilinde çalıştığını aktaran genç sporcu, "Derecelerimi gönderince ABD'deki okul yetkilileri, açıkçası çok şaşırdı. Koşu derecemi görünce inanamadılar. Özellikle son Avrupa Kupası'ndaki başarımla çok mutlu oldular. Burs aldım. Triatlon takımına seçilmek benim için çok mutlu bir andı. O takımdakilerin çoğu benden büyük." diye konuştu.

Milli formayı giymenin kendisinde yarattığı duygunun tarifsiz olduğunu dile getiren Irmak Şereflioğlu, şunları kaydetti:

"Milli formayı ilk giydiğim anı hatırlıyorum. Aynanın karşısına fotoğraf çekmiştim. Çok çok tatlı bir andı benim için. Gururla taşıyorum. En iyi şekilde temsil etmeye devam etmek istiyorum. Bu kadar küçük bir yaşta başarılı olmak benim için de bir sürpriz. Hedefim elbette olimpiyatlar ama daha çok küçüğüm. Önümde çok yol var. Öncelikle Avrupa kupalarında kürsü yapmak istiyorum ve Milli Marşı'mızı okutmayı çok isterim. Adım adım ama olacak yani. Olimpiyatlara kadar gideceğime inanıyorum."