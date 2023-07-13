İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada ise Dinamo Moskova'ya toplam transfer bedeli olan 9 milyon 750 bin avronun 4 sene içinde eşit taksitlerle ödeneceği bildirildi.

FIFA talimatları gereği doğacak dayanışma katkı bedellerinin de Fenerbahçe tarafından karşılanacağı kaydedildi.

Sebastian Szymanski, geçen sezon Hollanda ekibi Feyenoord'da kiralık olarak forma giydi. Szymanski, tüm kulvarlarda çıktığı 40 müsabakada 10 gole imza attı.

Szymanski: Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim

Polonyalı milli futbolcu, imza töreninin ardından sarı-lacivertli kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim, buranın bir parçası oldum ve bunun gururunu yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni sezon hazırlıklarına bir an önce katılmak istediğini aktaran 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Fenerbahçe taraftarı ile stadımızda tanışmak için sabırsızlanıyorum. Haydi hep beraber güzel bir sezon yaşayalım." şeklinde görüş belirtti.

AA