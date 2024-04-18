Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fatih Karagümrük müsabakasında görev verdiği Serdar Aziz'i UEFA kadrosunda bulunmadığı için oynatamazken, Çağlar Söyüncü ve Rade Krunic'i de yedek soyundurdu.

62 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Rodrigo Becao, Alexander Djiku ve Sebastian Szymanski'yi 11'de değerlendirdi.

Olympiakos karşısında kalede yine Dominik Livakovic'e görev veren Kartal, savunma dörtlüsünü Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Alexander Djiku ve Ferdi Kadıoğlu'ndan kurdu. Savunma hattının önünde İsmail Yüksek görev alırken, orta saha İrfan Can Kahveci, Fred Rodrigues ve Dusan Tadic'den oluşturuldu. Forvet arkasında Sebastian Szmanski gol yollarını desteklerken, ileri uçta Edin Dzeko forma giydi.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Doğukan Demir, Çağlar Söyüncü, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Joshua King, Leonardo Bonucci, Cengiz Ünder, Michy Batshuayi, Miha Zajc, Rade Krunic, Zeki Dursun

İdeal 11, 180 gün sonra bir arada

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer süreci tamamlandıktan sonra oluşturduğu ideal 11, 180 gün sonra sahada yer aldı.

Sarı-lacivertlilerin 7 yeni transferle oluşturduğu ideal 11'i, bu sezon sakatlıklar sebebiyle yalnızca 3 maçta bir arada oynamıştı.

Transferin ardından Fenerbahçe'nin Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Fred, Tadic, Szymanski ve Dzeko'dan oluşan ideal 11'i, 22 Ekim 2023 tarihinde iç sahada oynanan Hatayspor müsabakasının ardından 180 gün sonra bir araya geldi.

Söz konusu kadro, Hatayspor ile oynanan lig maçının ardından 23'ü Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası ve 7'si de UEFA Avrupa Konferans Ligi olmak üzere toplamda 33 karşılaşmada bir araya gelememişti.

Öte yandan Fenerbahçe, bu kadroyla çıktığı 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmıştı. Sarı-lacivertliler, bu kadroyla deplasmanda oynadığı Alanyaspor müsabakasını 1-0 kazanırken, iç sahada Çaykur Rizespor'u 5-0, Atakaş Hatayspor'u da 4-2 mağlup etmeyi başarmıştı.

Fenerbahçe'de tek eksik

Fenerbahçe, Olympiakos karşısında 1 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde önemli müsabakada yer alamadı.

King ve Mert Hakan kadroda

Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Joshua King ile Mert Hakan Yandaş, Olympiakos maçı kadrosunda yer aldı.

Sarı-lacivertlilerde son müsabakasını 7 Şubat tarihinde kupadaki Gaziantep FK maçında oynayan Joshua King ile son maçına 17 Mart'ta ligde Trabzonspor karşısında çıkan Mert Hakan Yandaş, uzun süre sonra kadroda yer aldı.

Her iki oyuncu da mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

Bakan Bak, statta izledi

Fenerbahçe'nin Olympiakos ile oynadığı müsabakayı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yerinde takip etti.

Çeyrek final rövanş müsabakasını izlemek üzere Ülker Stadı'na gelen Bakan Bak, protokol tribünündeki yerini aldı.