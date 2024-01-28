Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada cezalı Jayden Oosterwolde'yi kadroya alamazken, İrfan Can Kahveci'yi yedek oturttu.

Kartal, Oosterwolde'nin yerine Alexander Djiku'ya görev verirken, İrfan Can'ın yerine Cengiz Ünder'i tercih etti.

MKE Ankaragücü karşısında kalede Dominik Livakovic'i oynatan Kartal, savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Serdar Aziz, Alexander Djiku ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturdu. Orta alanda İsmail Yüksek-Rade Krunic ikilisini bozmayan tecrübeli çalıştırıcı, kanatlarda Cengiz Ünder ile Dusan Tadic'i oynattı. Santrforda Edin Dzeko yer alırken, onun arkasında Sebastian Szymanski gol aradı.

Fenerbahçe'de Furkan Akyüz, Leonardo Bonucci, Bartuğ Elmaz, Miguel Crespo, Lincoln Henrique, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Joshua King ve Michy Batshuayi ise yedek soyundu.

Djiku 5 maç sonra

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Alexander Djiku, 5 maçın ardından ilk 11'de yer aldı.

Son olarak Galatasaray maçında forma giyen 29 yaşındaki savunmacı, daha sonra milli takımın yolunu tutmuştu.

RAMS Başakşehir müsabakasının olduğu gün Türkiye'ye dönen ve kadroya dahil edilen Djiku, maçta ise forma giymemişti.

İrfan Can Eğribayat kadroya alınmadı

Fenerbahçe'nin kalecilerinden İrfan Can Eğribayat, MKE Ankaragücü karşısında kadroda yer almadı.

28 yaşındaki eldivenin, grip olduğu için kadroda yer almadığı öğrenildi.

MKE Ankaragücü karşısında Fenerbahçe'de yedek kaleci olarak sadece Furkan Akyüz yer aldı.

Crespo 4 maç sonra

Fenerbahçe'nin Portekizli orta sahası Miguel Crespo, 4 maç sonra kadroya dahil edildi.

Sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Crespo, son olarak 5-1 kazanılan İstanbulspor maçında görev almıştı.

Fenerbahçe'de 8 eksik

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısına 8 oyuncusundan yoksun çıktı.

Sarı-lacivertlilerde Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel ile sakatlığı devam eden Luan Peres ve Fred'in yanı sıra grip olan İrfan Can Eğribayat ve cezalı Jayden Oosterwolde zorlu müsabakada takımlarını yalnız bıraktı.

Bu oyuncuların yanı sıra sakatlıkları sona eren ancak henüz hazır durumda olmaya Rodrigo Becao ile Miha Zajc da kadroya alınmadı.

Ryan Kent ise teknik heyet tercihiyle şans bulamadı.

Bonucci döndü

Fenerbahçe'nin yıldız stoperi Leonardo Bonucci, bir maçlık aranın ardından MKE Ankaragücü maçıyla kadroya döndü.

İtalyan savunmacı, Yılport Samsunspor mücadelesinin ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle RAMS Başakşehir deplasmanında forma giyememişti. Bonucci, MKE Ankaragücü mücadelesine yedek başladı.

Eski takımlarına rakip oldular

Emre Belözoğlu ve İsmail Kartal, bir dönem çalıştırdıkları eski takımlarına karşı rakip oldular.

Belözoğlu, ilk teknik adamlık deneyimini yaşadığı Fenerbahçe'yi 2020-2021 sezonunun son 10 haftasında çalıştırmış ve şampiyonluğu 2 puanla kaçırmıştı.

İsmail Kartal ise MKE Ankaragücü'nü 2017-2018 sezonunda 1. Lig'de çalıştırmış ve Süper Lig'e çıkarmıştı. Sonraki sezon Süper Lig'de 16 maçta başkent ekibinin başında kalan Kartal, Ankaragücü'yle Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etmişti.

Emre Belözoğlu, 5. kez Fenerbahçe'ye rakip

Emre Belözoğlu, teknik adamlık kariyerinde futbolu bıraktığı Fenerbahçe'ye karşı 5. kez rakip oldu.

Fenerbahçe'de üç farklı dönemde 7,5 sezon futbol oynayan ve şampiyonluklar yaşayan Emre Belözoğlu, ilk teknik adamlık deneyimini de sarı-lacivertlilerde yaşamıştı.

Belözoğlu, ikinci çalıştırdığı takım Başakşehir'le Fenerbahçe'ye karşı 4 maça çıkmış ve bu karşılaşmalarda 1 galibiyet ile 3 yenilgi ile sahadan ayrılmıştı.

Kartal ile Belözoğlu ikinci kez rakip

İsmail Kartal ile Emre Belözoğlu, teknik adamlık kariyerlerinde 2. kez rakip oldu.

İki teknik adam daha önce sadece 2021-2022 sezonunda karşı karşıya gelmişti. Kadıköy'de oynanan maçta Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir, Kartal'ın başında olduğu Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etmişti.